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公督盟羞辱言詞攻擊柯志恩 賴瑞隆發聲「譴責攻擊性言論」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚受訪，譴責攻擊性言論。圖／賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚受訪，譴責攻擊性言論。圖／賴瑞隆團隊提供

公督盟執行長張宏林今日受訪談選舉，以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩。柯志恩說，這是低劣言詞及人身攻擊，不予回應。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆晚間受訪時說，任何造謠抹黑、攻擊及連連看，他都要譴責，選舉應正向避免社會對立。

張宏林今天接受媒體訪問時表示，柯志恩切割國民黨主席鄭麗文、總召傅崐萁及立委翁曉玲是在騙選票，現在什麼都不敢吭聲的人，未來還是一隻「聽話的狗」

柯志恩表示，一個自詡公正客觀的組織，卻用這種低劣的言詞來對特定候選人進行人身攻擊，對於這樣的指控，她不予回應。

國民黨議員邱于軒回擊，賴瑞隆不斷炫耀自己獲得公督盟21次優秀立委肯定，公督盟也長期打著「客觀、中立」的監督大旗，如今不演了，公然用低劣言詞辱罵一位從政女性，徹底淪為綠營側翼打手。

「政治可以有立場，不能沒人性。」 邱于軒強調，公督盟自詡為監督國會的團體，應以公正理性的標準檢視民代表現，如今卻帶頭用充滿惡意與貶抑的字眼對女性從政者進行人格羞辱，毫無性別平權意識與基本民主素養。

賴瑞隆今晚行程空檔受訪，他說，希望選舉能夠有多一點正面的政策願景，避免負面的形容詞語，才能避免社會更加對立、分化。

賴瑞隆說，選舉期間任何造謠抹黑、攻擊及連連看，都予以譴責。無論是選舉或整體社會，都應該走向更正向的願景論述，如果都是造謠抹黑、攻擊，甚至是無端的連連看，只會造成社會的撕裂與分化，這絕對是人民不樂見的。

賴瑞隆說，期待各陣營都要節制與約束，減少負面的攻防，增加更多正面的願景，這才是一個正向的選舉方式，也是人民所期待的選舉。

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