時代力量王婉諭站台 中市議員候選人鄒明諺：只想寫這裡的故事

台中市時代力量大里、霧峰市議員候選人鄒明諺今舉辦競選總部開幕茶會，黨主席王婉諭說，鄒明諺2022年第一次參選落選，但仍在地方努力服務，呼籲大家踴躍支持，不要再事後遺憾這個人明明做了這麼多事，怎麼就差那麼一點點。

包括里長等地方人士多人出席總部開幕茶會。王婉諭說，她今天最想跟大家講的，是鄒明諺過去4年到底做了什麼。她說，鄒明諺2022年第一次參選拿到5041票沒有當選，但選後沒有離開大里霧峰，反而繼續留在地方，「一件一件處理鄉親遇到的問題」。

她舉例，像是大里漢杞醫療廢棄物焚化爐，鄒明諺和在地居民組成「大里 GO 爭氣陣線」，發動連署、找資料、開記者會。最後焚化爐的許可證展延被駁回，煙囪也已拆除。霧峰峰谷坑口大型殯葬園區開發案，他陪居民成立自救會，親自丈量道路、調查生態，環評最終做出「不應開發」的決定等。

王婉諭說，這些都不是他一個人的功勞，而是他跟地方鄉親一起努力的成果。這些事正好證明，一個人即使還沒有議員身分，也可以為地方做很多事。

鄒明諺說，他在大里內新庄長大，念過西榮托兒所、永隆國小、光榮國中，畢業於台中一中。他小時候有氣喘，對空氣品質特別有感，這也是他投入漢杞焚化爐議題的重要原因。落選後的這4年，他沒有任何公職，卻陸續參與了多項地方議題，今天到場的抗爭運動代表，正是這幾年和他一起連署、陳情、開記者會的鄉親。對他來說，競選總部開幕不只是選戰的起點，也是這4年一路並肩的夥伴，第一次聚在同一個地方。

鄒明諺說，他想成為大里霧峰鄉親的代言人，而他最大的體會是這4他沒有任何職位，可是一群人站在一起，真的改變了一件事情的走向。他說，自己只會在大里霧峰參選，就算換一個地方選、保證選得上，他也不會去。因為他想陪的是這裡的鄉親「我想寫完的，是這裡的故事」

台中市時代力量大里、霧峰市議員候選人鄒明諺今舉辦競選總部開幕茶會，黨主席王婉諭站台。圖／鄒明諺提供