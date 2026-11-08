「挽救台灣從竹北開始」柯文哲挺邱臣遠 竹北是扭轉局勢關鍵一戰

民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨竹北市長候選人邱臣遠竹北造勢活動，大力推薦邱臣遠，柯文哲疾呼「挽救台灣就要從新竹開始，特別是竹北市」，更直言竹北是民眾黨今年選舉需要取得勝利、扭轉局勢的關鍵地點。

今天晚間大型造勢活動，現場結合市集、音樂，並擺設多張桌椅，讓市民一邊用餐、一邊聽音樂。活動氣氛歡樂，不少上台致詞的來賓也即興高歌，與傳統造勢活動不同，呈現較為輕鬆、創新的活動形式。

柯文哲今天強調新竹是自己的故鄉，媽媽、弟弟、妹妹至今仍住在新竹，自己也長期關注地方發展。他指出，竹北緊鄰新竹科學園區，是台灣半導體產業的重要據點，但城市快速發展，也面臨交通、學校教室不足、托嬰托幼及長照等問題，需要有經驗的市長帶領。

柯文哲大力推薦邱臣遠，指出邱臣遠曾在越南創業，擔任世界台商會秘書長，2019年加入民眾黨後擔任不分區立委，4年有3年擔任黨團總召，卸任後又擔任新竹市副市長，並在高虹安遭遇司法事件後代理市長，具備中央、地方及行政、立法歷練。他認為，邱臣遠不僅有經驗，更是善良正直的人，也繼承民眾黨認真、公開透明的文化。

柯文哲也肯定邱臣遠提出的「雙城共融、科技治理、幸福宜居」政見，認為新竹市與竹北市應連動發展，善用竹科產業優勢，以科技治理提升城市發展。他強調，政治唯一目的就是讓人民生活更好，而不是每天搞意識形態。

談到政治氛圍，柯文哲批評賴清德政府製造社會對立，甚至表示現在連到小吃店吃飯，都要擔心是否引來青鳥攻擊、連累店家。他說，過去曾喊出「改變台灣從首都開始」，如今則認為「挽救台灣就要從新竹開始，特別是竹北市」，更直言竹北是民眾黨今年選舉需要取得勝利、扭轉局勢的關鍵地點。

柯文哲最後呼籲支持者投票，強調民眾黨要從一人政黨轉型為一群人的政黨，從網路走向馬路、深入社區與基層，讓民眾在遇到困難時，能有民眾黨民代陪伴、協助解決問題。

民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今天晚間舉辦大型造勢活動，現場結合市集、餐飲與音樂，並設置桌椅，讓民眾一邊用餐、一邊聆聽音樂，氣氛輕鬆熱絡。記者郭政芬／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦造勢晚會，不僅上台高歌、熱舞，也熱情與現場民眾互動，炒熱活動氣氛。圖／民眾黨提供