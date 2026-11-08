藍綠夾殺下展現信心 黃國昌喊話竹北選民：義無反顧拚到底

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠的大型造勢活動，黨主席黃國昌致詞時表示，藍綠兩大黨都在竹北推出候選人，但民眾黨對邱臣遠最有信心，認為他最能帶領竹北大步向前，他呼籲大家「義無反顧，拚到底。」

今天晚間邱臣遠唱劉德華的「笨小孩」，全場民眾也跟著高歌。黃國昌表示，藍綠兩大黨都在竹北推出候選人，但民眾黨對邱臣遠最有信心，認為他能帶領竹北大步向前。至於藍白在竹北的競合關係，趙少康今晚已經講了一些勇敢的話，他不想再談與國民黨的競合，因為目標只有一個，就是11月28日打贏選戰。

黃國昌表示，過去幾個月，民眾黨在選舉過程中就像「笨小孩」，因為民眾黨做事的風格就是說到做到，答應的事情一定做到，但該有的堅持也絕對堅持到底。他指出，竹北這場選戰也象徵台灣第三勢力能否走出自己的道路，選民能否跨越黨派藩籬，選出最好、善良、正直的人。

黃國昌指出，竹北是全國最年輕、教育程度最高，也是平均所得最高的城市，相信竹北市民有智慧，看清楚三黨提出的候選人。他也向支持者喊話，認為邱臣遠是民眾黨在竹北推出的候選人，呼籲大家支持邱臣遠、柯文哲及台灣民眾黨。

黃國昌也回顧2024年選戰，當時民眾黨喊出「義無反顧，拚一次」，雖然最後沒有走完最後一里路，但他認為，過去兩年多民眾黨在國會的表現，已證明對選民開出的支票不是「芭樂票」，對選民的承諾一定說到做到，黃國昌再次高喊「2026年義無反顧，拚到底」。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天晚間舉辦大型造勢活動，民眾舉著「眾」字支持。記者郭政芬／攝影