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蘇巧慧蘆洲大造勢吸萬人 直呼「沒被沈伯洋16萬人聲勢比下去」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在蘆洲三民高中舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在蘆洲三民高中舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在蘆洲舉辦選舉造勢晚會，歷經3小時車隊掃街後登台，沿途支持群眾高舉金色1號、星星及自製看板，她直呼感受到市民對新北未來的期待與責任，更說自己稍微能感受到前總統蔡英文面對「實實」的心情，看到現場熱情「不會覺得自己被沈伯洋的16萬人聲勢比下去」。

蘇巧慧今天晚上在蘆洲三民高中舉辦造勢晚會，下午就已經有不少民眾來卡位，她致詞時先向支持者感謝並表示，今天下午車掃，沿途看到人山人海的車隊及群眾，自製手版表達希望新北更好的心願，讓她感受到市民對城市未來的各種期待，也更加明白肩負的責任，「這800多天的選戰歷程是一趟奇幻旅程」。

談到蘆洲地方建設，她提出的「南蘆洲北側加速開發、果菜市場不要來」，而三重則是加速推動三重行政園區，帶動衛生所等公共設施進駐，也將增加聯合辦公大樓的使用空間，並完善交通中心，也要補足醫療資源，並透過第二圖書館落成，提供更多藝文活動空間，持續推動民眾期待的停車場及公園建設。

蘇巧慧以過去十年的問政及工程經驗為自己背書，表示不論是造橋、鋪路、防洪、治水、堤外便道、交流道、火車站或捷運軌道，她都曾參與相關建設，證明自己「懂工程、會工程」推動公共建設不只要能向中央爭取預算，也要在地方協調不同意見，「我參與的工程都能夠如期、如質加速前進」。

蘇巧慧認為，新北不能只有基礎建設，現在是品牌競爭的時代，誰的故事能被看見、被市場接受，誰的地方就能創造商機、吸引更多關注，因此未來新北除了持續建設，也要讓各行政區的文化、產業及生活特色被更多人認識。

她表示，新北擁有400萬人口，不只要成為台灣的領頭羊，也要進一步與世界接軌，未來若由她帶領新北市政，將以多元為榮，讓百工百業都能找到自己的舞台，各種人才不只能在新北找到發展機會，也能透過跨領域合作，創造新的產業及事業。

她說，選舉是為了選出能為市民帶來希望、提出城市願景的人才，讓市民看見未來4年、8年可能出現的不同發展，新時代需要新觀念，未來的新北市長除了要有凝聚力、協調力，也要有創意與活力，能在市民失望時給予鼓勵，在市民成功時一起喝采，帶領不同世代及族群共同前進。

蘇巧慧說，距離投票日只剩20天，呼籲支持者在最後關鍵時刻團結力量，一起完成最後一哩路。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在蘆洲三民高中舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影
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