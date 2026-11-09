聯合報民調／新北膠著！李四川、蘇巧慧勢均力敵 決戰未表態選民

支持度蘇巧慧42%、李四川39% | 看好度李四川37%、蘇巧慧36%

11月28日投票倒數計時，聯合報新北市長民調出爐，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲4成2及3成9選民支持，雙方勢均力敵；兩人勝選聲勢也相當，3成7選民看好李四川當選，3成6認為蘇巧慧勝選希望大，1成9未尚未決定挺誰，將左右選戰最終結果。

●新北藍綠難分高下 誰能說服最後一群觀望選民？

聯合報民調顯示，如果明天投票，新北選情呈現膠著狀態，4成2選民支持蘇巧慧，3成9支持李四川，雙方差距在抽樣誤差範圍內；蘇輝湟選票浮現不多，支持度不到1%，1成9選民仍未決定投誰，如何催出游離選票，是最後衝刺的重點。

從年齡差異來看，蘇巧慧在40至59歲及60歲以上選民中，都獲得4成1支持，和李四川的3成8不相上下；40歲以下選民，4成4挺蘇，4成1擁李，兩人也不分軒輊。

10月17日，桃園市長張善政、議長邱奕勝聯合競總成立，也是首場北北基桃聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同大進場。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧10月11日成立女力後援會，吸引超過千人到場，她被支持者簇擁，展現人氣。記者葉德正／攝影

從議員選區來看，蘇巧慧在蘆洲三重、樹林鶯歌土城三峽地區較占優勢，李四川在新店及中永和地區較獲青睞。在板橋選區，民調顯示，3成6擁李，4成2挺蘇，蘇略占優勢。

政黨傾向差異方面，國民黨支持者有8成6力挺李四川，民進黨支持者有9成1擁護蘇巧慧，藍綠基本盤大致歸隊；民眾黨支持者有8成2支持李四川，僅1成支持蘇巧慧；中立選民中，李、蘇不分軒輊，支持度分別為2成9及3成1，3成9仍在觀望。

從勝選聲勢來看，3成7選民看好李四川當選，3成6看好蘇巧慧，2成7選民無法預測誰會當選。中立選民中，2成5看好李勝出，2成5覺得蘇當選希望大，5成無法判斷誰能勝出。

●進攻全台最大市 藍綠兩軍都有衝百萬票實力 投票率是關鍵

新北人口高達404萬，是全國最大票倉，被視為台灣縮影，2026新北一役是重中之重，牽動藍綠2028大選能量。新北這場選戰，表面上是藍綠基本盤對決，真正考驗在於誰能突破政黨界線、喚起沉默選民。當支持度難分高下，最後決定選票流向的，未必是最熱情表態的人，而可能是始終沒有表態、卻會在投票日走進票匭的人。

回顧近5屆新北市長選戰皆由藍營攻克，2014年是綠營最接近翻盤一次，拚連任的朱立倫以2萬4528票險勝游錫堃，當年開票過程一度呈現拉鋸，雙方票數緊咬，直到後段才逐漸拉開差距，顯見參選人條件、選舉議題、大環境氛圍牽一髮動全身。

2018年侯友宜首度參選領先民進黨蘇貞昌近29萬票，2022年侯連任拿115萬2555票，得票率62.42%，對手林佳龍拿69萬3976票，得票率37.58%，雙方差距約46萬，該次投票率僅56.60%，整體選情偏冷，侯締造藍軍29區全勝高標。

2010年國民黨朱立倫拿111萬5536票，得票率52.61%，民進黨蔡英文衝出100萬4900票，47.39%，該次投票率達71.25%。今年選情緊繃，藍綠陣營推估有機會雙雙衝破百萬得票大關，投票率是關鍵要素。

從2005年周錫瑋到朱立倫、侯友宜，台北縣升格為新北市以來，一路是國民黨掌權，長期執政是優勢，也可能成包袱，穩定的地方組織、施政延續性有助藍營守成，但時間一久，可能累積選民對改變的期待。綠軍強打「新時代、新市長」，藍營要慎防「換黨做看看」耳語發酵，侯友宜施政高滿意度，就是最有力的說帖。

●藍綠操盤手各擁信心 最大票倉板橋成決戰焦點

進入最後關頭，選情仍撲朔迷離。國民黨新北市黨部主委黃志雄分析，藍綠基本盤大致就位，投票率衝高，一向較沉默的國民黨支持者投票熱度也會拉高。他預估，今年投票率可望在60％至65％之間，爭取民眾黨支持者、中間選民及20至40歲年輕族群，並催出藍軍既有支持者是取勝關鍵。區域布局上，「優勢區擴大、劣勢區少輸」，李四川若能在搖擺區－板橋得票領先就能勝利，板橋贏就過了。

對於洋流現象，李四川直言，像是重回大罷免時期氛圍，台中以北挺藍群眾聲音轉弱或選擇噤聲不表態，「民調測不出隱性選民」。

出任蘇巧慧總幹事的綠委吳秉叡不諱言，北市洋流效應成全國焦點，壓縮其他縣市候選人曝光空間，蘇巧慧透過市場掃街、車掃及陸戰行程維持能見度，投票率高對綠營有利，代表有更多年輕選民站出來，近期造勢場自來客多，顯見支持者的熱情。

「候選人形象、特質是關鍵。」藍營一名嫻熟選戰的核心幕僚說，新北幅員大，即便陸戰發揮到極致，選戰期能接觸到的選民頂多30萬，占投票人數1、2成，容易鎖在同溫層。非藍非綠選民更在意未來市長形象、特質與治理風格，如何累積選民好感、避免失言失分，關鍵時刻步步為營，考驗候選人危機處理與選戰節奏。

此次調查是在11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（右二）到三重力行市場掃街，蘇巧慧用很快的速度與陪伴的民代一攤攤掃街，受到許多攤商的歡迎。記者邱德祥／攝影