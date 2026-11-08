蔣萬安驚喜「現聲」影片 幫邱臣遠加油：帶領竹北愈來愈好

選戰倒數20天，新竹縣竹北市長選情激烈，民眾黨竹北市長邱臣遠今天晚間舉辦造勢晚會，台北市長蔣萬安驚喜「現聲」，台下民眾歡呼聲不斷。蔣萬安表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。

民眾黨創黨主席柯文哲日前開口邀蔣萬安出席，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今晚到場，三度喊「支持藍白合、下架民進黨」，為了站台一事，趙日前還開嗆黨中央要開除就開除，更認為蔣萬安也該去。不過，蔣萬安今晚因要與新北市長候選人李四川一同出席董事長開獎粉絲見面會，因此晚間8時左右以影片祝福邱臣遠。

蔣萬安在影片表示，邱臣遠是他以前立法院的好同事，我們過去有非常多合作的經驗。所以非常了解他的為人，是一位非常認真、負責、用心，而且願意做事的人。

蔣萬安指出，「相信他過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北愈來愈好。臣遠加油，竹北加油。」