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吳子嘉批洋流「不同意你不等於背叛國家」 讚李四川「建設工程師」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉今在三重體育館舉辦「董事長開講」新北站。記者張策／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉今在三重體育館舉辦「董事長開講」新北站。記者張策／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在三重體育館舉行「董事長開講」新北站，吳子嘉以「團結對抗仇恨」為題演講，除再度公開表態支持李四川，也花大篇幅批評民進黨台北市長候選人沈伯洋及「洋流」現象，直言選舉可以競爭，「人民不能彼此變成仇人」。

吳子嘉表示，2026原本是地方九合一選舉，但選到現在已出現許多超越地方治理的政治現象。他點名近期受到討論的「洋流」，認為表面看似溫暖、熱鬧，背後卻仍存在值得警惕的敵我思維，因此今天特別以「團結對抗仇恨」作為演講主軸。

吳子嘉說，政治可以有競爭，但城市裡的人不能因此彼此仇視，「你投你的票，我投我的票，明天我們還是鄰居，還在同一座城市裡面生活」。市長照顧支持自己的人是本分，「照顧不支持他的人，才看是不是胸襟」，選出的應該是全體市民的市長，而不是把人民分成自己人與敵人。

談到沈伯洋，吳子嘉回顧沈過去在政治攻防中曾使用「剷除」、將不同立場與「賣國」、「共產黨代理人」連結等說法，批評這種政治語言容易形成敵我區隔。他說，政策可以激烈辯論，但「不同意你的政策，不等於不愛台灣；不投給你的選票，不等於背叛國家」，若把政治爭論上綱到愛國與否，只會「把說服人的路越走越窄，把嘲諷人的門越開越大」。

吳子嘉也批評「洋流」現象過度將政治綜藝化，認為流量、人氣可以成為選舉工具，但城市治理仍須回到政策內容及執行能力。他說，政治若以仇恨掩蓋議題、以人氣掩護權力，「把對手當對手，把同胞當同胞」的界線就更應守住。

談到市政治理，吳子嘉表示，判斷市長有沒有本事，應該看道路好不好走、下雨時市民會不會擔心、孩子能不能受到照顧，而不是政治人物今天換什麼造型、明天又演什麼「搞笑劇」。

他指出，李四川長期跑工地、處理道路、橋梁及工程問題，「他的口碑靠的是和團隊解決問題，靠的是汗水」，這才是李四川「專業做事的品牌」。吳子嘉並形容李四川是「建設的工程師」，希望他把道路接起來、把工程做好，也讓市民回家的路更順。

吳子嘉也將矛頭指向民進黨新北市長候選人蘇巧慧，批評新北市民需要的是管理城市的能力，地方建設不能只講願景，而要說清楚誰來做、錢從哪裡來、什麼時候完成，「讓市民安心過四年，才是真功夫」。

針對近期蘇家相關事業取得政府投資爭議，吳子嘉表示，政治人物家屬可以經商，也不能因親屬關係直接認定有問題，但只要涉及國家資金，就應接受制度檢驗。他說，普通人申請資源需要審查，「政治人物的家人更不能少一分檢驗」，年輕人努力工作，也應有公平競爭的機會。

吳子嘉另提及美麗島電子報日前遭檢調搜索一事，強調新聞自由及消息來源必須受到保障。他說，權力越大越需要接受人民監督，「新聞自由是人民的權利，不能隨著執政黨的心情有任何伸縮」，自己仍會持續追問國家的錢、政府的責任及外界不敢追問的問題。

吳子嘉最後表示，他支持李四川，是希望李把新北工程做好、工地安全顧好，讓市民回家的路更順；支持蔣萬安，則希望他守住責任、照顧市民。他說，每個人努力工作，無非希望家人平安、孩子努力能看到成果，「不要讓仇恨決定孩子的未來，要讓團結成為他們明天的路」。

2026九合一選舉

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