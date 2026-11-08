趙少康現身力挺邱臣遠 籲藍營不應有「吃乾抹淨」心態…避免因小失大

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，中廣董事長趙少康表示，當時國民黨在各地民調聲勢強勁，可能因此認為不需要與民眾黨合作，但他認為大黨不應抱持「吃乾抹淨」的心態。國民黨應該把眼光放遠，不能因為一個竹北，讓其他地方的合作也受影響，最後因小失大，現場民眾熱烈掌聲。

趙少康指出，過去邱臣遠擔任民眾黨不分區立委期間，曾多次受邀上TVBS節目「少康戰情室」，他對邱臣遠印象很好，認為邱頭腦清楚、條理分明，對事情也有看法。當時國民黨與民眾黨討論竹北市長人選時，他就多次主張，兩黨應共推邱臣遠參選，這不只是竹北市長選舉，更具有藍白合作的全國性與象徵性意義。

趙少康指出，當時國民黨在各地民調聲勢強勁，可能因此認為不需要與民眾黨合作，但他認為大黨不應抱持「吃乾抹淨」的心態。藍白合作不應只侷限在竹北，社群媒體發達，地方選舉牽動全國政治，國民黨應該把眼光放遠，不能因為一個竹北，讓其他地方的合作也受到影響，最後因小失大。

趙少康表示，藍白合作非常重要，民眾黨在立法院有8席立委，未來還有2年需要合作，若藍白無法整合，不僅地方選舉分散力量，在立法院也難以形成制衡民進黨的力量。他並以老人福利法修法為例，批評行政院長不願副署，認為政府有國防預算，卻不願編列經費減輕年輕人負擔，顯示民進黨並不在乎民眾需求。

趙少康強調，希望新竹成為促成民進黨下架的關鍵力量，支持藍白合作，並呼籲新竹市支持高虹安、新竹縣支持徐欣瑩、竹北市支持邱臣遠，讓藍白合作在新竹開花結果。他也說，自己不在其位，原本不便批評，但即使面臨黨紀處分，甚至遭開除黨籍，他仍要站出來支持邱臣遠，因為做事應該分辨是非黑白。

趙少康最後呼籲，竹北選民應把握選前最後20天，全力支持邱臣遠，讓他順利當選竹北市長。他認為，邱臣遠當選不只是竹北的事，更攸關藍白合作及全國政治局勢。

竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會。記者郭政芬／攝影

民眾黨今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，現場有不少支持者，場面熱絡。記者郭政芬／攝影