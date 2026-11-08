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前立委張廖萬堅哽咽宣布 若這兩人選舉大勝…就辭教育部政次選立委

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前立委張廖萬堅哽咽宣布 若這兩人選舉大勝…就辭教育部政次選立委

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委張廖萬堅（左）致詞時哽咽宣示，若11月28日何欣純及林祈烽選舉大勝，他將辭去教育部政務次長職務，返鄉投入立委選舉。圖／林祈烽提供
前立委張廖萬堅（左）致詞時哽咽宣示，若11月28日何欣純及林祈烽選舉大勝，他將辭去教育部政務次長職務，返鄉投入立委選舉。圖／林祈烽提供

民進黨台中市議員候選人林祈烽今與市長候選人何欣純舉辦聯合競選總部成立大會，前立委張廖萬堅致詞時哽咽宣示，若11月28日何欣純及林祈烽選舉大勝，他將辭去教育部政務次長職務，返鄉投入立委選舉，呼籲支持者集中選票，疼惜張廖萬堅，就要搶救林祈烽。

張廖萬堅說，近日看到洋流飄帶掀起熱潮，今天又有這麼多鄉親到場支持林祈烽，讓他十分感動。但選舉不是服務做得好，就一定能順利當選。許多鄉親都稱讚林祈烽服務認真、議會質詢敢講話，但如果大家因此認為他選情很穩，把選票轉給其他候選人，反而可能讓認真的議員落選。

張廖萬堅以自己2024年立委選舉僅差6390票落敗的經驗，哽咽高呼「不要讓林祈烽變成兩年多前的張廖萬堅，不要讓林祈烽變成2024年1月黯然落選的張廖萬堅。」他說，若11月28日何欣純及林祈烽勝選，將辭去教育部政務次長職務，返鄉投入立委選舉，再次與鄉親並肩打拚。

成立大會湧入大批熱情民眾，更拉起巨幅布條力挺何欣純。立法院民進黨團總召蔡其昌、衛生福利部政務次長林靜儀、總統府資政李茂盛及中台灣教授協會創會理事長黃正聰等人都到場力挺。

何欣純說，台中位居台灣中心，西屯更是蛋黃中的蛋黃，擁有中科及眾多發展優勢，卻仍有許多交通問題亟須改善。她感謝張廖萬堅、林祈烽長期為西屯奔走，承諾延續中央地方合作精神，加速推動福林路拓寬、市政路延伸、中科聯外道路及捷運藍線，並全面檢討台灣大道公車亂象、台74線壅塞等問題，也宣示將積極處理垃圾山及廚餘問題。

林祈烽曾是張廖萬堅擔任民代時的助理，他說，從擔任張廖萬堅幕僚第一天起，就被要求把鄉親拜託的事當成自己的事，這也是他多年來不變的信念。中國時報報導西屯綠營可能掉一席，外頭卻有對手宣稱他做了28年議員，他鄭重澄清，自己只有兩屆議員資歷，2022年更僅以第4名當選，並呼籲選民支持民進黨西屯兩席都要上，一席都不能少。

民進黨台中市議員候選人林祈烽今與市長候選人何欣純舉辦聯合競選總部成立大會。圖／林祈烽提供
民進黨台中市議員候選人林祈烽今與市長候選人何欣純舉辦聯合競選總部成立大會。圖／林祈烽提供

立法院民進黨團總召蔡其昌為民進黨台中市議員候選人林祈烽站台助選。圖／林祈烽提供
立法院民進黨團總召蔡其昌為民進黨台中市議員候選人林祈烽站台助選。圖／林祈烽提供

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