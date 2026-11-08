有夠會省！高雄市五屆資深議員每次選舉花費不超過400萬元

形象看板、廣告文宣、人事薪資及造勢活動等競選支出項目繁多，參選民代的花費相當可觀。民進黨高雄市議員第八選區郭建盟爭取連任，今天舉辦競選總部成立大會，除感性追思已故父親「燒肉粽歌王」郭金發之外，更透露，他參選以來沒辦過募款餐會，每次花費均控制在3、400萬元之間，募多少花多少，剛剛好可以當選，不會欠太多人情。

郭建盟今天下午在北凱旋公園舉辦競選總部成立大會，吸引眾多支持者到場相挺，立委李昆澤、王義川，市長陳其邁、議長康裕成等人均到場祝福。

郭建盟的父親是已故著名台語歌王郭金發，已經離開人世10年。郭感慨，當年取得父親同意參選議員的往事歷歷在目，沒想到一轉眼23年過去，今天感觸特別深。

郭建盟表示，當年他跟父親商量參選高雄市議員，父親最擔心家裡沒錢要怎麼選舉，當時他跟父親說：「人家捐多少我就花多少，不會花大錢買票當選，機會來我們就把握住」，也答應父親會維持問政品質。

郭建盟說，他每天都問自己，是否可以一直保有參政初衷，所幸多年來，除了變老、變胖之外，其他方面都沒改變，今天得以告慰天上的父親，他的從政之路一直保持「健健康康」。

郭建盟進一步透露，他參選至今從沒辦過募款餐會，就連市長陳其邁都會替他擔心錢不夠用，所幸每次都能得到眾人疼惜，順利募款獲得300萬至400萬元，剛剛好可以當選，每天7時開始跑公祭到晚上8時30分回家，都是自己開車跑攤、沒雇用司機，也不愛張揚、裝派頭。

2026高雄市議員選舉101人參選，應選65席。高雄市第八選區（前金區、新興區、苓雅區）應選五席，共有黃舜杰（無）、黃裕庭（國）、許采蓁（國）、湯詠瑜（民）、黃文益（民）、黃鈺婷（國）、陳雅敏（無）、鄒約翰（無）、郭建盟（民）共9人登記參選。

高市議員郭建盟今天下午在北凱旋公園舉辦競選總部成立大會，現場湧入眾多支持者。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁率多位議員參加郭建盟競選總部成立大會，預祝郭高票當選。記者徐白櫻／攝影