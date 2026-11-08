何欣純批評健保補助「造謠」說 江啟臣回應：政院不副署大家一定擔憂

民進黨台中市長候選人何欣純競選總部今開記者會，批評國民黨市長候選人江啟臣、市長盧秀燕及國民黨黨團以老人健保補助議題「造謠」，攻擊何欣純。江啟臣今受訪時正面回應，並反問「當年是誰說65到100歲也只要繳35萬元，繳不起嗎？」他認為民眾對這句話都還記得，尤其當行政院不副署立法院通過的65歲以上老人健保的補助法案的時候，大家一定會擔憂。

何欣純競選總部今由台中市議會民進黨團總召周永鴻、競總發言人陳淑華及林俊裕共同開記者會，批評江啟臣、盧秀燕在造勢場合說何欣純若當選將取消老人健保補助。而事實上，何欣純已一再強調，老人健保補助絕對會繼續實施，要求江啟臣站出來說清楚。

江啟臣下午在龍井參加市議員候選人林孟令的競選總部成立大會後受訪，他反問，當年是誰說「65到100歲也只要繳35萬元，繳不起嗎？」他想，這句話很多民眾到現在都還記得，當民進黨中央對於不附署立法院通過的全國65歲以上老人健保的補助法案的時候，他想這個就一定會勾起大家對過去這些事情的記憶，自然的一定會有所擔心跟擔憂，他覺得他們應該要問人民「這是不是造謠」才對。

據了解，江啟臣所反問的這句話，應是源自前台中市長、現任外交部長林佳龍在擔任台中市長任內，針對「老人健保補助」政策進行轉型調整時的發言，曾引起許多討論。

包括盧秀燕、立委顏寬恒、楊瓊瓔和龍井區龍會總幹事林裕議等人都出席林孟令的競選總部成立大會。盧秀燕替江啟臣、林孟令授戰旗，並表示未來一定要由江啟臣、林孟令都當選，大肚和烏日、龍井才會繼續能好好推動建設。

盧秀燕也表示，她今天去龍井所使用的西屯路連接向上路的西屯路四段（原名為「中科西南向聯外道路」）就是林孟令所爭取，為地方爭取很大的建設。

台中市議員候選人林孟令今成立競選總部。記者黃寅／攝影