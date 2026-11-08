快訊

女董為33歲獨生女徵婚願交億萬家產 唯一條件：女婿「保證生兒子」

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

林心如遭爆痛罵化妝師！攝影師怒揭造謠 前經紀人也發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻青年票！蔣萬安細數政策 拋單身族優先入住幸福住宅

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影

尋求連任的台北市長蔣萬安，今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇，他身穿穿白色T恤，進場時獲得現場民眾歡迎，會後更讓支持者們拿著愛心貼紙往身上貼。他在致詞時細數上任後推行的青年政策，更拋出「幸福住宅」未來也將提供單身朋友優先入住。

蔣萬安細數上任後推動的青年政策，包含成立青年局以照顧年輕朋友們。就業政策方面推出「以戰代訓」邀請微軟在內等15家企業替青年上課，並提供實習機會，也透過實習了解自己的興趣，更提供每個月5千元的實習津貼。在創業部份，市府也推出陪跑計畫，最高提提供400萬元免息貸款。

針對居住權方面，蔣萬安說，持續興建社會住宅，並率全國之先提供「幸福住宅」除了新婚夫妻外，接下來會讓單身年輕朋友優先入住幸福住宅，更多年輕朋友在這座城市努力打拚，實現夢想。

另外，他也說，最近發現年輕人晚上不去KTV都去參加跑團、運動，因此市府現在盤點共9處將興建「第二運動中心」，項目包含多功能球場、匹克球場、網球場、健身房等都在細心安排；今年底也會有公館特色運動館落成，強調的是科技運動、虛擬運動等項目。

蔣萬安說，投票日將至，每天看到新聞都有很多喧囂、對立，看到的是手握龐大資源的執政者，面對人民的意見卻如此傲慢。現在不斷製造社會的分裂、對立，甚至是立場反覆、雙重標準，在媒體的包裝之下變得理所當然。

他說，因此我們更要站在一起守護這座城市價值，一起用善良戰勝傲慢，在11月28日站出來守護正義。

台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影

2026九合一選舉

蔣萬安 青年 2026九合一選舉 台北市選舉 單身

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安體育後援會成立 金臂人黃平洋、黑色閃電蔣介文現身力挺

「安心台北，有你有我」大遊行 1114一起站出來

沈伯洋都更政策土地「不能說」？蔣萬安競辦轟：無限都更就是無限等待

首都激戰 盧秀燕、石舫亘首同台跑攤

相關新聞

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

繼昨天李洋…沈伯洋今再與李遠同台走讀 周末打「部長牌」拚選戰

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新北投文化走讀，繼昨天大洋流造勢找來運動部長李洋陪同後，今天也與文化部長李遠同台，沈表示，軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

有夠會省！高雄市五屆資深議員每次選舉花費不超過400萬元

形象看板、廣告文宣、人事薪資及造勢活動等競選支出項目繁多，參選民代的花費相當可觀。民進黨高雄市議員第八選區郭建盟爭取連任，今天舉辦競選總部成立大會，除感性追思已故父親「燒肉粽歌王」郭金發之外，更透露，他參選以來沒辦過募款餐會，每次花費均控制在3、400萬元之間，募多少花多少，剛剛好可以當選，不會欠太多人情。

何欣純批評健保補助「造謠」說 江啟臣回應：政院不副署大家一定擔憂

民進黨台中市長候選人何欣純競選總部今開記者會，批評國民黨市長候選人江啟臣、市長盧秀燕及國民黨黨團以老人健保補助議題「造謠」，攻擊何欣純。江啟臣今受訪時正面回應，並反問「當年是誰說65到100歲也只要繳35萬元，繳不起嗎？」他認為民眾對這句話都還記得，尤其當行政院不副署立法院通過的65歲以上老人健保的補助法案的時候，大家一定會擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。