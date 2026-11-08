搶攻青年票！蔣萬安細數政策 拋單身族優先入住幸福住宅

尋求連任的台北市長蔣萬安，今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇，他身穿穿白色T恤，進場時獲得現場民眾歡迎，會後更讓支持者們拿著愛心貼紙往身上貼。他在致詞時細數上任後推行的青年政策，更拋出「幸福住宅」未來也將提供單身朋友優先入住。

蔣萬安細數上任後推動的青年政策，包含成立青年局以照顧年輕朋友們。就業政策方面推出「以戰代訓」邀請微軟在內等15家企業替青年上課，並提供實習機會，也透過實習了解自己的興趣，更提供每個月5千元的實習津貼。在創業部份，市府也推出陪跑計畫，最高提提供400萬元免息貸款。

針對居住權方面，蔣萬安說，持續興建社會住宅，並率全國之先提供「幸福住宅」除了新婚夫妻外，接下來會讓單身年輕朋友優先入住幸福住宅，更多年輕朋友在這座城市努力打拚，實現夢想。

另外，他也說，最近發現年輕人晚上不去KTV都去參加跑團、運動，因此市府現在盤點共9處將興建「第二運動中心」，項目包含多功能球場、匹克球場、網球場、健身房等都在細心安排；今年底也會有公館特色運動館落成，強調的是科技運動、虛擬運動等項目。

蔣萬安說，投票日將至，每天看到新聞都有很多喧囂、對立，看到的是手握龐大資源的執政者，面對人民的意見卻如此傲慢。現在不斷製造社會的分裂、對立，甚至是立場反覆、雙重標準，在媒體的包裝之下變得理所當然。

他說，因此我們更要站在一起守護這座城市價值，一起用善良戰勝傲慢，在11月28日站出來守護正義。