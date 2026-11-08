侯友宜卸任前盼順利交棒李四川 讚歷練比他完整

國民黨新北市長候選人李四川今在新店舉行大文山區競選總部成立大會，新北市長侯友宜強調自己即將卸任，最後50幾天的心願就是順利交棒給李四川，更盛讚李四川行政歷練比自己完整，盼「四川品牌」重返新北。李四川則回顧過去參與新店建設的經歷，強調將延續地方建設，也向支持者喊話，選舉不能只看民調，務必堅持到11月28日投票當天。

李四川新店大文山區競選總部下午在新店區中正路54巷口成立，現場湧入大批支持者，氣氛熱烈、歡呼聲不斷。李四川進場及離場時，支持者紛紛湧上前爭相握手、合照，展現熱情。立委羅明才、新北市議員黃心華、劉哲彰、陳儀君，以及議員候選人游皓麟、山地原住民議員候選人何應明等人到場站台。羅明才也特別致贈文山包種茶給李四川，取「包中」諧音，祝福選戰順利；致詞結束後，金曲歌王翁立友登台獻唱，炒熱現場氣氛。

侯友宜致詞時首先感謝地方議員、里長及市民多年來的支持，尤其沒有里長長期用心投入，大文山地區不會進步這麼快。他表示，自己即將交棒，交棒只有一個原則，就是找出比他能力更好、更會做事，而且曾經為台北縣及新北市服務過的人選。

侯友宜指出，自己曾與李四川共事，李四川歷任台北縣、新北市副市長及工務局長，也曾在中央、高雄市及台北市服務，「我沒有像李四川這麼有本事，他在整個歷練上比我更完整」，認為李四川擁有豐富行政經驗，這就是「四川品牌」，希望能讓這個品牌回到新北市，繼續為地方貢獻。

侯友宜也細數大文山地區後續建設，包括寶高智慧產業園區第二期、運動中心興建及規畫，以及利用閒置學校用地推動大型藝文設施等，強調還有許多工作需要李四川接續完成。他更向現場支持者喊話，自己卸任前最大的心願就是順利交棒，呼籲大家全力拉票、催票，讓新北市政延續，並將象徵交棒的麥克風交到李四川手中。

李四川致詞時表示，每次從侯友宜手中接過麥克風，都感受到沉重責任。他對大文山地區有深厚感情，過去在台北縣服務時，曾參與碧潭周邊砂石場拆除及地方道路建設，才有如今的碧潭及陽光運動公園。他也回顧過去與市府團隊規畫三環三線，當年曾被質疑只會畫線、不會實現，如今安坑線已經通車，證明建設需要長期投入。

李四川表示，未來除了持續推動寶高智慧產業園區第二期，也希望結合AI及高科技產業發展，讓新店有更多發展機會，並持續完善地方交通建設。

話鋒一轉，李四川談及近期長者健保費爭議，批評立法院通過長者排富免健保費的「老人福利法」修正案，行政院卻不副署，認為政府補助長者健保費，不僅照顧長輩，也能減輕家庭負擔。他也提及蘇巧慧家人涉及4000多萬元投資的爭議，質疑政府對相關投資與長者福利採取不同標準。

談及近期選舉民調，李四川表示，外界不斷以民調數字討論選情，但他認為「真正的民調就在民心」，市民需要的是建設及新北市更好的未來。他提醒支持者，不能因為民調領先就掉以輕心，選戰仍相當激烈，每一票都很重要。

李四川強調，自己擔任公務員40多年，從基層一路做起，始終堅持依法行政，未來希望接續侯友宜的施政成果，讓新北市「一棒接一棒，一天比一天更棒」，也呼籲支持者積極動員，堅持到11月28日，讓地方建設持續向前。

立委羅明才（左）贈送文山包種茶給李四川，取「包中」諧音，祝福選戰順利。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今在新店大文山區競選總部成立大會致詞，強調將延續地方建設，並呼籲支持者積極催票，11月28日踴躍投票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（右四）今在新店舉行大文山區競選總部成立大會。記者張策／攝影

立委羅明才揮舞「挺川」戰旗，全場歡聲雷動。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今在新店舉行大文山區競選總部成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今在新店大文山區競選總部成立大會致詞，強調將延續地方建設，並呼籲支持者積極催票，11月28日踴躍投票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今在新店舉行大文山區競選總部成立大會。記者張策／攝影