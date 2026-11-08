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藍白不只紙上合作！張啓楷率百人掃街 從嘉義車站走到文化公園

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長候選人張啓楷騎乘自行車穿梭市區街道，沿途揮手比出象徵3號的「OK」手勢，向市民爭取支持。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長候選人張啓楷騎乘自行車穿梭市區街道，沿途揮手比出象徵3號的「OK」手勢，向市民爭取支持。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長選戰進入最後倒數，藍白合作從政治結盟走向街頭拜票。嘉義市長候選人張啓楷今天下午偕同東區市議員候選人林昱孜，率領約100名國民黨及民眾黨志工，從嘉義火車站一路掃街至文化公園，沿途向店家及民眾爭取支持。張啓楷表示，藍白合作不能只停留在紙上協議，更要一步一腳印走入街頭，讓市民看見合作的具體行動。

這是張啓楷競選團隊首度集結藍白兩黨志工共同掃街，隊伍從嘉義火車站前站廣場出發，沿途向商家及往來民眾揮手問好、拜票。競選團隊表示，不少民眾主動比出象徵張啓楷候選人號次3號的「OK」手勢，為掃街隊伍加油打氣。

張啓楷表示，參與掃街的志工雖然來自不同政黨、不同背景，但共同目標都是希望嘉義更好。他說，藍白合作不只是簽署合作備忘錄，更重要的是實際走上街頭，將政策與理念親自傳達給市民，讓跨黨合作不再只是政治口號。

掃街過程中，張啓楷也向民眾介紹高鐵聯外輕軌、商圈再造、長者照顧及青年返鄉等政見，並提出「政策要延續、人事要穩定」的市政接棒原則，爭取市民認同。

同行的東區市議員候選人林昱孜表示，看見藍白志工不分彼此，一起走入街頭為候選人爭取支持，展現跨黨合作的力量。她期待未來有機會進入議會，與市府共同推動地方建設，為市民服務。

張啓楷表示，選戰進入最後階段，團隊將持續深入嘉義市各大街小巷，向選民說清楚政策與承諾，也呼籲市民11月28日踴躍返鄉投票，以選票決定嘉義未來發展方向。

嘉義市長候選人張啓楷率領藍白志工走入嘉義市區掃街，沿途向店家及民眾揮手拜票，爭取選民支持。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長候選人張啓楷率領藍白志工走入嘉義市區掃街，沿途向店家及民眾揮手拜票，爭取選民支持。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長候選人張啓楷今天下午集結約百名國民黨及民眾黨志工，從嘉義火車站出發展開掃街拜票，支持者高舉競選旗幟及號次看板，展現藍白合作氣勢。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長候選人張啓楷今天下午集結約百名國民黨及民眾黨志工，從嘉義火車站出發展開掃街拜票，支持者高舉競選旗幟及號次看板，展現藍白合作氣勢。圖／張啓楷競選總部提供

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