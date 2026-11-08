蔣萬安體育後援會成立 金臂人黃平洋、黑色閃電蔣介文現身力挺

年底選戰倒數20天，台北市長蔣萬安今天下午「台北安可體育後援會」成立，除由後援會長陳彥伯將戰旗授予蔣萬安，高喊「體育五告讚」，包括「金臂人」黃平洋、「黑色閃電」台灣長跑名將、台北馬拉松第一名蔣介文等人現身力挺。

蔣萬安今天在體育後援會成立致詞說，這四年來，感謝各位體育先進的建議，才能打出漂亮成績單，包括遠見雜誌2026運動城市調查，台北市各項嚴謹評比勇奪全國冠軍；台北市在全國各縣市的規律人口比例也是六都第一，這分榮耀屬於大家。

蔣也提到，雙北去年順利圓滿舉辦世界壯年運動會，各位選手展現過人毅力，永不放棄精神，這就是運動家精神，他也引桌球好手莊智淵說過的一句話，「也許你不會當一輩子運動員，可是你可以喜歡運動一輩子」，強調體育是一個生活態度，他要讓市民朋友更健康、讓市民更有活力，所以他當市長之後，全力支持體育。

蔣也提到，除支持東園國小棒球隊協助相關募款，讓東園少棒隊有全新交通車，可以四處征戰；還有松山高中籃球隊需要改善球員宿舍，他也馬上給予協助全面更新；青年公園棒球場也是長期以來推動少棒重要基地，北市府也跟民間合作全面改為人工草皮、修復全壘打牆、還有更新球員休息室等，這些小地方，他的團隊都非常重視，當然他更兌現承諾，第一年就讓大巨蛋完工啟用。

「現在大巨蛋不僅是台北大巨蛋，更是世界大巨蛋」，蔣萬安說，大巨蛋不僅爭取到12強賽事，後年奧運棒球最終資格賽，也在大巨蛋舉辦，要讓中華隊的台灣英雄前進奧運；另一方面，蔣也提到，他任內這四年，也全面打造台北市第二運動中心，包括中山區新生館已正式啟用，今年底公館第二運動中心也要啟用，還有士林的克強館、木柵也會有巧固球運動為主的第二運動中心，會讓更多市民朋友喜歡運動。