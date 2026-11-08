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中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者。圖／擷取自「台灣迷因」Threads
經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者。圖／擷取自「台灣迷因」Threads

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

社群平台近期拍下一名身穿「洋流」衣服的男子，站在馬路中央揮舞大旗，造成交通及用路安全，而綠營側翼認為是國民黨發起的「假旗行動」。台北市長蔣萬安稍早受訪回應，支持者都會越來越熱情，但不希望好的就說是自己陣營，不好的就翻臉不認並扣給對手，說對手反串。

「台灣迷因」Threads 發文表示，經過台北市議員洪健益協助，最後找到了這三位揮旗的大哥，並相約在議員的服務處溝通，確認是台灣人沒錯，也是熱情的一位大哥，大哥跟朋友那天緊急趕工做旗子，在大稻埕那剛拿到成品後，太高興走上路去揮舞，他們大概揮舞散步了五分鐘，後來就收起來了。

大哥有說，理解了這個行為可能會造成大家的不滿，但沒想到會造成這樣的結果，畢竟他們平常沒看網路，也不知道燒這麼大，包括衣服也都是他自費趕工做的，未來也不會再穿出來了，大旗則是慷慨致贈並分配如何處理，他決定低調的拉票投票這樣。

「台灣迷因」指出，面對這樣膠著的選戰，支持者們很熱情都可以理解，而大哥他們也並沒有攻擊誰，有發現問題團隊也隨時更正修正、互相提醒，對社會大眾始終保持理解，戒慎恐懼之餘，也會溫暖的接住每一個人。

「台灣迷因」表示，大家之所以懷疑並想要查證，這也是因為過去面對對手，有太多PTSD，這是可以理解，用理解去包容、用溝通去合作。

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