影／北投文化走讀被問蔣萬安 沈伯洋：我認為他是一個可敬的對手

民進黨台北市長候選人沈伯洋與北投達人楊燁、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，走讀前受訪被問及未來競選活動，表示軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

沈伯洋表示，這次是第二次找李遠來談文化徑，今天更到其中一條想要去發展的文化徑來做深入探討，而他目前講的文化徑大概有3條，包含馬場町到劍潭、大安文山還有一條在內湖南港跟跑步相關，士林北投這一塊文化徑除了在地立委吳思瑤出了很多力外，眷村的文化保存，包含故事、活化、修復要怎麼做都會是重點。

沈伯洋說，軟性活動一直以來都是他的主軸，反是希望在越小的活動裡，越能夠跟大家互動，市民的聲音也會比較能即時調整，現在選戰都還是按照原本的步調，包含車掃、造勢，以及鄰里客廳會、座談會等都從之前安排到現在，也不會有什麼改變，持續聆聽大家聲音。

針對聯電創辦人曹興誠在社群發文，針蔣萬安「依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」，引發政治人物言論與兩岸立場的討論。沈伯洋表示曹興誠最主要講的是中國對我們的威脅，但台北市選戰跟中國沒有太大關係，還是市政討論為主。有人問到底覺得蔣萬安是怎樣的人？我認為第一個就是回歸市政，我認為他是一個可敬的對手，至於蔣萬安的靈魂就不是我評價的範圍。

北投文化走讀參訪中心新村，由於太熱了，沈伯洋趕緊脫下西裝外套，捲起長袖襯衫，沈伯洋表示本來想說因為文化部長要來特意穿西裝，沒想到部長穿短袖，現場眾人聞言瞬間大笑。參訪「中心新村」時，解說老師贈送沈一張北投公園的空拍圖，眾人才知道北投公園從空中看是「台灣的形狀」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，解說老師贈送沈一張北投公園的空拍圖，眾人才知道北投公園從空中看是「台灣的形狀」。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排左起）與北投達人楊燁、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，由於太熱了，沈伯洋趕緊脫下西裝外套，捲起長袖襯衫，沈伯洋表示本來想說因為部長要來特意穿西裝，沒想到部長穿短袖，現場眾人瞬間大笑。記者蘇健忠／攝影