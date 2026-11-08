快訊

女董為33歲獨生女徵婚願交億萬家產 唯一條件：女婿「保證生兒子」

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

林心如遭爆痛罵化妝師！攝影師怒揭造謠 前經紀人也發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北投文化走讀被問蔣萬安 沈伯洋：我認為他是一個可敬的對手

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排左三起）與文化部長李遠、沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排左三起）與文化部長李遠、沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋與北投達人楊燁、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，走讀前受訪被問及未來競選活動，表示軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

沈伯洋表示，這次是第二次找李遠來談文化徑，今天更到其中一條想要去發展的文化徑來做深入探討，而他目前講的文化徑大概有3條，包含馬場町到劍潭、大安文山還有一條在內湖南港跟跑步相關，士林北投這一塊文化徑除了在地立委吳思瑤出了很多力外，眷村的文化保存，包含故事、活化、修復要怎麼做都會是重點。

沈伯洋說，軟性活動一直以來都是他的主軸，反是希望在越小的活動裡，越能夠跟大家互動，市民的聲音也會比較能即時調整，現在選戰都還是按照原本的步調，包含車掃、造勢，以及鄰里客廳會、座談會等都從之前安排到現在，也不會有什麼改變，持續聆聽大家聲音。

針對聯電創辦人曹興誠在社群發文，針蔣萬安「依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」，引發政治人物言論與兩岸立場的討論。沈伯洋表示曹興誠最主要講的是中國對我們的威脅，但台北市選戰跟中國沒有太大關係，還是市政討論為主。有人問到底覺得蔣萬安是怎樣的人？我認為第一個就是回歸市政，我認為他是一個可敬的對手，至於蔣萬安的靈魂就不是我評價的範圍。

北投文化走讀參訪中心新村，由於太熱了，沈伯洋趕緊脫下西裝外套，捲起長袖襯衫，沈伯洋表示本來想說因為文化部長要來特意穿西裝，沒想到部長穿短袖，現場眾人聞言瞬間大笑。參訪「中心新村」時，解說老師贈送沈一張北投公園的空拍圖，眾人才知道北投公園從空中看是「台灣的形狀」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，解說老師贈送沈一張北投公園的空拍圖，眾人才知道北投公園從空中看是「台灣的形狀」。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，解說老師贈送沈一張北投公園的空拍圖，眾人才知道北投公園從空中看是「台灣的形狀」。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排左起）與北投達人楊燁、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，由於太熱了，沈伯洋趕緊脫下西裝外套，捲起長袖襯衫，沈伯洋表示本來想說因為部長要來特意穿西裝，沒想到部長穿短袖，現場眾人瞬間大笑。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排左起）與北投達人楊燁、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化，由於太熱了，沈伯洋趕緊脫下西裝外套，捲起長袖襯衫，沈伯洋表示本來想說因為部長要來特意穿西裝，沒想到部長穿短袖，現場眾人瞬間大笑。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）與文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）與文化部長李遠下午一起出席北投文化走讀，參訪「中心新村」聚焦眷村文資活化。記者蘇健忠／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曹興誠批蔣萬安邪靈 沈伯洋：靈魂非自己評價範圍

火力全開！曹興誠：蔣萬安是依附中共的邪靈

「洋洋合體」李洋低調站台 沈伯洋曝原因：與內湖南港政策有關

內湖車掃狀況多…粉絲過激遭疑「反串」 沈伯洋籲：影響安全都別做

相關新聞

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

繼昨天李洋…沈伯洋今再與李遠同台走讀 周末打「部長牌」拚選戰

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新北投文化走讀，繼昨天大洋流造勢找來運動部長李洋陪同後，今天也與文化部長李遠同台，沈表示，軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

有夠會省！高雄市五屆資深議員每次選舉花費不超過400萬元

形象看板、廣告文宣、人事薪資及造勢活動等競選支出項目繁多，參選民代的花費相當可觀。民進黨高雄市議員第八選區郭建盟爭取連任，今天舉辦競選總部成立大會，除感性追思已故父親「燒肉粽歌王」郭金發之外，更透露，他參選以來沒辦過募款餐會，每次花費均控制在3、400萬元之間，募多少花多少，剛剛好可以當選，不會欠太多人情。

何欣純批評健保補助「造謠」說 江啟臣回應：政院不副署大家一定擔憂

民進黨台中市長候選人何欣純競選總部今開記者會，批評國民黨市長候選人江啟臣、市長盧秀燕及國民黨黨團以老人健保補助議題「造謠」，攻擊何欣純。江啟臣今受訪時正面回應，並反問「當年是誰說65到100歲也只要繳35萬元，繳不起嗎？」他認為民眾對這句話都還記得，尤其當行政院不副署立法院通過的65歲以上老人健保的補助法案的時候，大家一定會擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。