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政院不副署《老福法》 綠縣市長參選人都支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】藍營批評參選縣市長的10位綠委一致缺席《老福法》投票，並質疑是否支持中央補助65歲以上長者健保費。綠營新北市長候選人蘇巧慧出席活動聯訪時僅回應，立法院編列預算應與行政部門討論，若以目前方式強行通過修法，恐違憲且排擠既有預算及施政措施。

立法院三讀通過《老人福利法》修正草案，涉及長者排富免繳健保費，行政院卓榮泰6日宣布不副署。對此，國民黨文傳會主委陳以信點名10位參選縣市長、卻缺席修法表決的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等人，要求立即回答：「為何缺席表決？是否支持中央補助老人健保費與贊成卓榮泰不副署？」

蘇巧慧不替市民討公道？

國民黨新北市長候選人李四川競辦發言人吳亮賢也批評，長者排富免健保費法案攸關新北逾80萬名長者的醫療照護權益，也能減輕三明治世代的經濟負擔，蘇巧慧身為新北市立委，面對卓榮泰不副署修法，不但未替市民討公道，還邀請卓榮泰站台，根本是「選舉擺優先、長者踢一邊」。

綠委咸盼回歸憲法

對此，蘇巧慧8日在坪林後援會接受媒體聯訪時表示，長輩的健保費是否屬於社會福利，在醫界及社會仍有許多討論，但立法院編列預算，應經過與行政部門討論，才符合憲法精神。她指出，若以目前方式強行通過修法，不但違反憲法精神，也將排擠既有預算及施政措施，並非國家長治久安之道，希望所有預算編列及討論都能回歸《憲法》與《預算法》精神。

沈伯洋之前被問到為何不出席表決時回應，立法院的亂象值得各界注意，在醫療資源非常吃緊、又要有大量醫療支出下，健保不可能免費，且如果要有大量花費，立法跟行政沒有溝通之下直接立法，就違反了《預算法》的規定。沈伯洋感嘆說，近年來各界對立法院不滿意度高達6、7成，結果藍白立委仍無法正視相關民意、硬要通過法案，因此他對這件事「不予出席、不予投票」。

喊話不取消地方補助

民進黨台中市長候選人何欣純則在造勢場合中強調，她的老人健保福利「只會加不會減」，所以老人健保補助絕對繼續。台中市民進黨團也說，台中市的老人健保補助，都已經編列在明年預算中，若何欣純當上台中市長，也不會將補助政策取消。

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