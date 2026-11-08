作家造謠蔣萬安垃圾車宣傳…再嗆未避嫌 藍議員：文壇大佬變方唐鏡

作家廖玉蕙昨發文控垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」公器私用，遭台北市長蔣萬安駁斥，但廖未道歉再度貼文稱使用垃圾車宣導政策，「難道這敏感時刻市長不知避嫌？」國民黨議員鍾沛君質疑，「文壇大老把自己活成個方唐鏡。」廖的地位和人脈發文查證絕非難事，卻選擇隨意潑糞，真相大白也不道歉，喊話「11月28日，去投票，終結亂象」。

鍾沛君表示，作為一個每周站在垃圾車旁好幾小時的候選人，實在想不透廖如何把「親愛的市民朋友大家好，我是台北市長蔣萬安。流感及新冠疫苗從11/2起，接踵對象擴大至50歲以上民眾，讓我們一起接踵疫苗保護自己，也守護家人的健康」，這段政令宣傳聽成聽成市長選舉請支持蔣萬安，質疑在廖心中對蔣理解已進化到「聞其聲就會支持」。

鍾沛君批評，廖翻車後非但不認錯還想用其「生花妙筆」避重就輕的轉移焦點，諷刺「文壇大老把自己活成個方唐鏡。」選戰至此，最讓人厭惡的就是這類不經大腦的拙劣造謠，以廖在文壇的地位和人脈，發文前查證絕非難事，但她選擇隨意潑糞，和先前「廣告女王」莊淑芬如出一轍，胡亂拿網路哏圖栽給蔣團隊再扣個侵權大帽，真相大白後仍死不道歉。