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張嘉郡成立青農後援會提農業白皮書 允諾加碼「雙倍預算」挺青農
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立青農後援會，集結各地優秀青年農民，由張嘉郡授旗給後援會長陳炳洲，張嘉郡並以「雙倍支持・智慧升級・永續農村」為核心願景，發表農業政策白皮書，主張編列比以往多一倍的預算，作為青農堅實的後盾，帶領雲林邁向農業強縣。
雲林縣長張麗善也到場援，幾位青農後援幹部包括雲林縣青農聯誼會會長陳炳洲、盧傳期、張哲維、輪番致贈「好彩頭」等吉祥物，全場土氣高張，展現氣勢。青農並強調，這一票不是投藍或投綠，而是投給願意為青農與農業付出的人。
張嘉郡表示，面對氣候變遷與缺工挑戰，農業轉型是必須更受重視，因此她提出「智慧升級、循環升級、價值升級、韌性升級」四大農業升級行動，並祭出「智慧農業補助加倍」與「循環農業補助加倍」兩大承諾。
她說，未來縣府將在智慧與循環農業上，編列比以往多一倍預算，作為青農最堅實的後盾。在智慧農業方面，擴大AI設備與自動化農機的補助，並推動「農機共享」與「科技下鄉」計畫，讓青農免除高昂成本就能用得起最新科技。在循環農業方面，除了加碼支持再生肥料，更將設立示範專區，解決畜牧糞尿與酸菜水等處理難題。
張嘉郡表示，除生產端省下成本，更要幫農民拚出高收益，將推動低碳契作與企業ESG碳匯合作，並全面升級冷鏈與電商通路，把「雲林良品」打入國內外高端市場，實質增加農民的收入。另一方面，會將導入AI氣候預警與完善的農業保險機制，同時提供資金與技術的完整接班輔導，為青年返鄉務農建構最安心的避風港。未來縣府將透過各項實質政策，與青農攜手打拚，共創雲林農業的新黃金時代。
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