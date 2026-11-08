張嘉郡成立青農後援會提農業白皮書 允諾加碼「雙倍預算」挺青農

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立青農後援會，集結各地優秀青年農民，由張嘉郡授旗給後援會長陳炳洲，張嘉郡並以「雙倍支持・智慧升級・永續農村」為核心願景，發表農業政策白皮書，主張編列比以往多一倍的預算，作為青農堅實的後盾，帶領雲林邁向農業強縣。

雲林縣長張麗善也到場援，幾位青農後援幹部包括雲林縣青農聯誼會會長陳炳洲、盧傳期、張哲維、輪番致贈「好彩頭」等吉祥物，全場土氣高張，展現氣勢。青農並強調，這一票不是投藍或投綠，而是投給願意為青農與農業付出的人。

張嘉郡表示，面對氣候變遷與缺工挑戰，農業轉型是必須更受重視，因此她提出「智慧升級、循環升級、價值升級、韌性升級」四大農業升級行動，並祭出「智慧農業補助加倍」與「循環農業補助加倍」兩大承諾。

她說，未來縣府將在智慧與循環農業上，編列比以往多一倍預算，作為青農最堅實的後盾。在智慧農業方面，擴大AI設備與自動化農機的補助，並推動「農機共享」與「科技下鄉」計畫，讓青農免除高昂成本就能用得起最新科技。在循環農業方面，除了加碼支持再生肥料，更將設立示範專區，解決畜牧糞尿與酸菜水等處理難題。

張嘉郡表示，除生產端省下成本，更要幫農民拚出高收益，將推動低碳契作與企業ESG碳匯合作，並全面升級冷鏈與電商通路，把「雲林良品」打入國內外高端市場，實質增加農民的收入。另一方面，會將導入AI氣候預警與完善的農業保險機制，同時提供資金與技術的完整接班輔導，為青年返鄉務農建構最安心的避風港。未來縣府將透過各項實質政策，與青農攜手打拚，共創雲林農業的新黃金時代。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡成立青農後援會並提出農業政策白皮書，將加倍編列預算挺青農。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡成立青農後援會並提出農業政策白皮書，並授旗給後援會。記者蔡維斌／攝影