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韓國瑜力挺徐欣瑩喊「對她有信心」 給科技女博士機會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
韓國瑜表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀。記者郭政芬／翻攝
韓國瑜表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀。記者郭政芬／翻攝

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會，讓她以專業頭腦與無私胸襟，帶領新竹縣持續發展。他表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀，自己也對徐欣瑩充滿信心。

今天湖口競總成立，主持人在下午4點半喊出「現場突破6千人」，民眾報以熱烈掌聲、氣氛熱絡，前縣長范振宗、邱鏡淳、縣長楊文科及多名藍營民代到場力挺，范振宗致詞時更直接喊話，4位縣長都沒有支持民進黨候選人鄭朝方，而是支持徐欣瑩，呼籲大家團結支持徐欣瑩，展現藍營整合氣勢。

韓國瑜到場後致贈包粽，台下支持者大喊「包中」。他表示，新竹科技產業的發展，源自蔣經國、行政院長孫運璿及經濟部長李國鼎推動晶圓代工的遠見，結合清華、交通大學人才資源，奠定半導體產業基礎，如今台灣晶圓代工在全球占有重要地位。他也強調，政治人物應有遠見，珍惜選民託付，為人民打拚。

韓國瑜也強調，新竹縣長不能只看高科技產業及上市公司，更要成為科技廠商的好夥伴，也要做農民、漁民、庶民及基層民眾的好朋友。新竹縣有60萬人口，縣長應照顧所有縣民，尤其身心障礙者及弱勢族群，不能有所忽略。

他呼籲鄉親給徐欣瑩機會，肯定她具備理工博士背景、專業頭腦與服務熱忱，對她充滿信心，盼由她接棒帶領新竹縣持續發展，讓世界看見新竹的優秀，也讓弱勢族群獲得妥善照顧，「我對徐欣瑩充滿信心。」

徐欣瑩提出老人年金不排富、不排除軍公教，並取消民國94年相關規定，照顧65歲以上長者；另提供AI智慧手表，掌握健康狀況及緊急定位、求救功能。其他福利政見包括每胎補助10萬元、婦女一站式免費健檢，敬老卡每月補助1000元，未來若財政許可，希望提高至1500元。

交通方面，將加速16項交通工程、打通13鄉鎮交通節點，並在十大易塞車路口導入AI動態交通管控，結合智慧公車及停車系統，改善交通壅塞。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會。記者郭政芬／翻攝
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會。記者郭政芬／翻攝

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