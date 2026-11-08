韓國瑜力挺徐欣瑩喊「對她有信心」 給科技女博士機會

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會，讓她以專業頭腦與無私胸襟，帶領新竹縣持續發展。他表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀，自己也對徐欣瑩充滿信心。

今天湖口競總成立，主持人在下午4點半喊出「現場突破6千人」，民眾報以熱烈掌聲、氣氛熱絡，前縣長范振宗、邱鏡淳、縣長楊文科及多名藍營民代到場力挺，范振宗致詞時更直接喊話，4位縣長都沒有支持民進黨候選人鄭朝方，而是支持徐欣瑩，呼籲大家團結支持徐欣瑩，展現藍營整合氣勢。

韓國瑜到場後致贈包粽，台下支持者大喊「包中」。他表示，新竹科技產業的發展，源自蔣經國、行政院長孫運璿及經濟部長李國鼎推動晶圓代工的遠見，結合清華、交通大學人才資源，奠定半導體產業基礎，如今台灣晶圓代工在全球占有重要地位。他也強調，政治人物應有遠見，珍惜選民託付，為人民打拚。

韓國瑜也強調，新竹縣長不能只看高科技產業及上市公司，更要成為科技廠商的好夥伴，也要做農民、漁民、庶民及基層民眾的好朋友。新竹縣有60萬人口，縣長應照顧所有縣民，尤其身心障礙者及弱勢族群，不能有所忽略。

他呼籲鄉親給徐欣瑩機會，肯定她具備理工博士背景、專業頭腦與服務熱忱，對她充滿信心，盼由她接棒帶領新竹縣持續發展，讓世界看見新竹的優秀，也讓弱勢族群獲得妥善照顧，「我對徐欣瑩充滿信心。」

徐欣瑩提出老人年金不排富、不排除軍公教，並取消民國94年相關規定，照顧65歲以上長者；另提供AI智慧手表，掌握健康狀況及緊急定位、求救功能。其他福利政見包括每胎補助10萬元、婦女一站式免費健檢，敬老卡每月補助1000元，未來若財政許可，希望提高至1500元。

交通方面，將加速16項交通工程、打通13鄉鎮交通節點，並在十大易塞車路口導入AI動態交通管控，結合智慧公車及停車系統，改善交通壅塞。