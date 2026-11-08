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許淑華到鹿谷喊出10億元蓋纜車 串連竹山拚觀光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（左）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供

選戰倒數，南投縣長許淑華今赴鹿谷鄉，與同黨鄉長候選人邱紹偉成立聯合競選服務處，許淑華表示，縣府將投入10億元展開「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」興建空中纜車，呼籲鄉民支持邱紹偉，縣鄉同黨同行，建設推動才能更順利。

國民黨南投縣長許淑華爭取連任，今天與黨內鹿谷鄉長候選人邱紹偉成立聯合競選服務處，立法委員游顥、馬文君、黃建賓、前縣長林明溱、台中市政府秘書長林谷隆等到場力挺，展現跨縣市團結氣勢，力挺許、邱兩人攜手為鹿谷未來打拚。

立委黃建賓專程從台東到南投為許淑華站台打氣，他表示，台東與南投以農立縣，也都是觀光大縣，並有高齡化問題，對於許積極推動交通、產業、老人福利等政策，更勇於面對南投垃圾去化困境，十分有擔當，叫人欽佩，值得鄉親力挺支持。

國民黨南投縣黨部主委、立委游顥今親授戰旗，大讚給許、邱兩人，他讚紹偉從縣府計畫處長轉戰鄉長，過去現在主責統籌13鄉鎮政策規畫及預算編列，熟悉縣政運作，有行政經驗能帶領鹿谷發展；許淑華施政更是有目共睹，獲鄉親肯定。

針對鹿谷鄉發展，許淑華說，縣府與在地農會密切合作透過茶博等加強行銷茶葉或農特產，更著眼觀光串聯麒麟潭、石馬公園與德興瀑布等景點，縣府規畫投入10億元經費推動「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，吸引更多遊客走進鹿谷。

她強調，縣府已就太極美地開發計畫編列相關預算，包含建設空中纜車系統，解決觀光交通困境，將竹山和鹿谷景點串聯，透過區域整合，帶動周邊觀光產業發展，縣鄉要同黨同行，建設推動才能更順利，呼籲鄉民支持她和邱紹偉一起當選。

南投縣長許淑華（左2）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右2）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（左2）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右2）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華（左）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右）今成立聯合競選服務處，立委黃建賓（中）站台力挺。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（左）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（右）今成立聯合競選服務處，立委黃建賓（中）站台力挺。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華（中右）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（中左）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（中右）與鹿谷鄉長候選人邱紹偉（中左）今成立聯合競選服務處。圖／國民黨南投縣黨部提供

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