內湖車掃狀況多…粉絲過激遭疑「反串」 沈伯洋籲：影響安全都別做

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日舉辦大洋流車掃，人潮眾多，卻也有民眾抱怨影響交通，還有民眾站在馬路揮舞旗幟、開車揮旗影響交通，但也有網友質疑是「反串」。沈受訪表示，身分不重要，最重要是有沒有安全疑慮，若有違反安全會呼籲大家不要做。

選舉到後期大家會比較激情，也很怕就是有反串，但其實人身分並不重要，真正的重點是有沒有影響到公共安全，只要影響到安全，都會呼籲大家不要做，至於這個人到底是支持者還是不是支持者，已經不是重點。

而針對有民眾抱怨洋流活動導致，交通影響，沈伯洋表示，會持續來改善，車掃勢會影響到其中單線的那一條交通，所以一直用各式各樣的方式，跟大家講說不要跟車，一直逐步來改進，希望能夠對大家的影響減到最小。

沈伯洋表示，他回去也會和太太會聊今天發生的事情，因為回去最重要的任務是洗碗，他也很喜歡洗碗，所以都是在洗碗的那一個地方聊天，但他最喜歡的宵夜就是煮泡麵，雖然有些人也覺得很不健康，但泡麵吃起來還是一個很開心的事。