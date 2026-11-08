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曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。記者洪子凱／攝影
聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。記者洪子凱／攝影

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

曹興誠發文稱，蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子；蔣萬安既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，所以稱蔣萬安是邪靈，絕不為過。

沈伯洋說，曹興誠主要在講中國大陸的威脅，但現在回歸選戰跟中國大陸沒有什麼太大關係，還是以市政討論為主，但不管是批評或評論各式各樣的事情，也是每一個人的自由。

沈伯洋強調，以他來說，現在就是討論這場市政，先前專訪也有人問他覺得蔣萬安是什麼樣的人，他就有講過他是一個可敬的對手，至於他的靈魂，「那就不是在我評論的範圍。」

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