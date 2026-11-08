不滿公督盟羞辱言詞攻擊柯志恩 高雄藍營痛批政治不能沒人性

公督盟執行長張宏林今日受訪談選舉，以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩。柯志恩認為，這是低劣言詞及人身攻擊，不予回應；高市議員邱于軒、許采蓁痛批，公督盟不該以羞辱性言詞，粗暴攻擊柯志恩，在賴瑞隆辯論會被看破手腳後，馬上急著表現護主，淪為綠營側翼打手，另要求賴瑞隆表態，說清楚是否也認同這種物化、貶低人格的言論。

「自由時報」今日報導，公督盟執行長張宏林受訪表示，國民黨高雄市長候選人柯志恩切割黨主席鄭麗文、總召傅崐萁及立委翁曉玲是在騙選票，現在什麼都不敢吭聲的人，未來還是一隻「聽話的狗」。

對此批評，柯志恩表示，一個自詡公正客觀的組織，卻用這種低劣的言詞來對特定候選人進行人身攻擊，對於這樣的指控，她不予回應。

國民黨議員邱于軒回擊，民進黨市長候選人賴瑞隆不斷炫耀自己獲得公督盟21次優秀立委肯定，公督盟也長期打著「客觀、中立」的監督大旗，如今不演了，公然用低劣言詞辱罵一位從政女性，徹底淪為綠營側翼打手。

「政治可以有立場，不能沒人性！」 邱于軒強調，公督盟自詡為監督國會的團體，應以公正理性的標準檢視民代表現，如今卻帶頭用充滿惡意與貶抑的字眼對女性從政者進行人格羞辱，毫無性別平權意識與基本民主素養。

邱也質疑，四年前蔣萬安參選台北市長，公督盟也同樣用羞辱性言詞辱罵蔣，歷來的立委評鑑究竟是客觀公正，還是看顏色給分？

許采蓁譴責公督盟的不當言行，並呼籲公督盟應該向柯志恩公開道歉。許采蓁批評，賴瑞隆過去不論是砍勞工七天假、反對恢復勞工放假以及各爭議法案，永遠站在民進黨的立場；辯論後就不再敢直接面對柯志恩，連攻擊對手都只敢躲在陳其邁和側翼團體後面，如果現在賴瑞隆連對這樣下流的選舉方式，都不敢表達自己的想法，那就更坐實了媒體給他的「寶寶」稱號。用罵人是狗這樣的方式競選，就是賴瑞隆認同的選舉方式嗎？