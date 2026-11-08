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選戰倒數！陳亭妃鐵馬行催票 謝龍介追打弊案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排中）今下午接連替黨籍議員候選人站台時喊話，距離選戰剩下20天，「支持度不等於選票」，盼支持者幫忙拉票、催票與固票，每一票都不可或缺。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排中）今下午接連替黨籍議員候選人站台時喊話，距離選戰剩下20天，「支持度不等於選票」，盼支持者幫忙拉票、催票與固票，每一票都不可或缺。圖／陳亭妃服務處提供

台南市長選戰倒數20天，藍綠候選人把握最後衝刺階段拚陸戰。民進黨陳亭妃今早赴大南科掃街、舉辦座談茶會，下午接連替黨籍議員候選人站台，喊話支持者拉票、催票、固票；國民黨謝龍介也陪同黨籍議員候選人掃街，鎖定政見發表會向對手追問弊案，再度強調政黨輪替訴求。

陳亭妃表示，距離選戰剩下20天，「支持度不等於選票」，若支持者認為勝券在握而留在家中不出門投票，屆時恐面臨落選危機，因此，希望鄉親一起幫忙，投票當天務必要出門投票，最後選舉階段也一定幫忙拉票、催票與固票，每一票都不可或缺。

她也提到，自己與競選團隊正展開台南37區鐵馬行，預計27日下午3點會抵達新營長勝營區，屆時前總統蔡英文與立委王世堅都將親臨現場相挺。陳亭妃今下午為安南區黨籍市議員候選人郭品辰站台，現場吸引大批支持者到場並熱情揮旗，齊聲高喊「凍蒜」，展現團結勝選氣勢。

此外，台南市長公辦政見發表會預計安排在17日及20日，謝龍介今下午陪同黨籍市議員候選人童小芸掃街時，他說，屆時將質疑對手「為何不願面對市民、參加辯論會」，並針對台南近年接連爆發的官商勾結、爐碴案等爭議，要求說明未來如何向市民交代、如何徹查並排除弊案。謝龍介強調，自己只做4年，若當選將用4年時間把台南「清乾淨」。

國民黨台南市長候選人謝龍介（左）今下午陪同黨籍議員候選人車隊掃街時，被問及政見發表會，他說，將向對手追問弊案，並再度強調政黨輪替訴求。圖／謝龍介服務處提供
國民黨台南市長候選人謝龍介（左）今下午陪同黨籍議員候選人車隊掃街時，被問及政見發表會，他說，將向對手追問弊案，並再度強調政黨輪替訴求。圖／謝龍介服務處提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）今下午接連替黨籍議員候選人站台，喊話支持者拉票、催票、固票。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）今下午接連替黨籍議員候選人站台，喊話支持者拉票、催票、固票。圖／陳亭妃服務處提供

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