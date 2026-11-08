曹興誠批蔣萬安邪靈 沈伯洋：靈魂非自己評價範圍

聯電前董事長曹興誠今天發文表示，台北市長蔣萬安是依附中共政權的邪靈 。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋說，就市政討論，蔣是個可敬對手，但其靈魂則非在自己評價範圍。

沈伯洋下午到北投區進行文化走讀，文化部長李遠也一起陪同；沈晚間也將出席在大直美堤河濱公園舉辦的「即將成真火舞團」活動。

媒體會前聯訪詢問，昨天車掃活動和運動部長李洋合體，今天又和李遠同台，後續相關政見是否會找相應機關首長共同參與討論。

沈伯洋表示，要看情形，今天是第2次找李遠出席，都是和文化徑政見有關，這次要做更深入的探討。

由於選戰進入倒數階段，媒體問到，民進黨力拚破圈，希望突破綠營支持者的天花板，後續選戰策略規劃為何。

沈伯洋說，仍按照原本步調走，現在所有策略都是之前已安排好的，不論是車掃、造勢活動或掃市場等，另包括走鄰里、各式客廳會或座談會等，也都照既有規劃進行，應該不會有什麼改變，就是持續聆聽大家的聲音。

同時，軟性活動向來是自己主打方向，希望在各式各樣和小型活動裡，更能和大家互動，藉此了解市民聲音和快速反應。

媒體追問，曹興誠在臉書發文說，蔣萬安既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，所以稱蔣萬安是邪靈，絕不為過。相關看法為何。

沈伯洋認為，曹興誠主要是在講中國對台灣的威脅，但回歸台北市長選戰和中國並無太大關係，最主要仍是以市政討論為主。但不論大家是批評或評論各式各樣的事情，這也是每個人的自由。

他提到，日前被問到覺得蔣萬安是什麼樣的人，首先認為回歸市政，蔣萬安是個可敬對手，那至於蔣的靈魂就不是在自己評價的範圍。

媒體續問，之前似乎曾說想拜會前台北市副市長黃珊珊、親民黨主席宋楚瑜和蔣家後人蔣友柏，目前有無建立溝通管道或取得聯繫。

沈伯洋表示，只要是對市政有幫助的都會去拜訪，但並未特定說一定要拜訪誰，當時是主持人詢問，才回應會拜訪對市政有幫助者。

由於近來街頭有人穿著「洋流」服飾，但有網友質疑是假粉所扮，媒體詢問，沈團隊有無掌握是否遭刻意操作、醜化。

沈伯洋覺得，大家在選舉期間都會比較激情，也擔心是否有人反串等手法，但要提醒人的身份並非那麼重要，是否反串也不是重點，而是到底有無影響到公共安全，例如在馬路上揮旗就可能影響交通通行安全，認為最高指導原則還是安全，也呼籲大家不需糾結對方是否真粉或假粉，一切指導原則就是希望大家安全。