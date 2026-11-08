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繼昨天李洋…沈伯洋今再與李遠同台走讀 周末打「部長牌」拚選戰
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新北投文化走讀，繼昨天大洋流造勢找來運動部長李洋陪同後，今天也與文化部長李遠同台，沈表示，軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。
沈伯洋表示，這次是第二次找李遠來談文化徑，今天更到其中一條想要去發展的文化徑來做深入探討，而他目前講的文化徑大概有3條，包含馬場町到劍潭、大安文山還有一條在內湖南港跟跑步相關，士林北投這一塊文化徑除了在地立委吳思瑤出了很多力外，眷村的文化保存，包含故事、活化、修復要怎麼做都會是重點。
沈伯洋說，軟性活動一直以來都是他的主軸，反是希望在越小的活動裡，越能夠跟大家互動，市民的聲音也會比較能即時調整，現在選戰都還是按照原本的步調，包含車掃、造勢，還有一些市長沒掃完，以及鄰里客廳會、座談會等都從之前安排到現在，也不會有什麼改變，持續聆聽大家聲音。
沈伯洋競選總幹事、綠委吳思瑤表示，中興新村是北投文化資產修復的最後一塊拼圖，這20幾年來地方跟中央一起合作，加上北投非常多民間文史工作團隊，很多的文化資產都逐步的修復，今天第一站是國防部主管衛戍醫院，爭取預算修復後希望就逐步開放給社區。
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