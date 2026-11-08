彰化選戰倒數拚陸戰！魏平政成立律師後援會 陳素月全縣拜票拚基層

彰化縣長選舉倒數20天，候選人加緊腳步爭取支持。國民黨候選人魏平政今天成立律師後援會，希望結合律師專業力量，未來協助彰化產業轉型、招商引資及地方法律服務；民進黨候選人陳素月則展開全縣拜票行程，清晨先到田中馬拉松為跑者加油，接著走訪彰化市傳統早市，再馬不停蹄前往南彰化鄉鎮，持續爭取基層支持。

魏平政本身為執業律師，今天成立律師後援會，希望借助律師團的專業力量，為彰化未來發展提供協助。他指出，彰化要推動產業轉型、招商引資，需要有堅強的專業團隊，未來希望結合律師團及律師公會，協助有意投資彰化的企業解決法律問題，打造投資無障礙環境，吸引更多企業進駐。

律師後援會團長邱垂勳表示，感受到魏平政當仁不讓、臨危受命接下參選重擔，在緊急時刻願意承擔責任並不容易。現在百工百業都有不同紛爭，律師團希望帶著魏平政的「正能量」口號，除了法律的力量，也結合倫理、宗教及道德，維護社會秩序，讓彰化各界紛爭降到最低。

陳素月今天則從清晨開始跑行程，先現身田中馬拉松活動現場，在斗中路與鎮政街口為成千上萬名跑者加油打氣，隨後轉往彰化市八卦山早市，與彰化市候選人長黃柏瑜及黨公職團隊，從八卦山晨運步道出發，接續走入卦山早市及華陽市場。現場粉紅背心志工齊聚、高舉標語牌，沿途發送生活文宣小物，與民眾互動。

針對近日對手陣營頻頻提出政策質疑，陳素月表示，彰化鄉親期待的是一場乾淨、正向的選舉，更期待一位真正為地方謀福利、替縣民解決問題的務實首長，她會以實際行動證明，始終與鄉親站在一起。

民進黨候選人陳素月與彰化市候選人長黃柏瑜今天到早市拜票。圖／陳素月競總提供

國民黨候選人魏平政今天成立律師後援會，30多名律師到場表達支持。記者林敬家／攝影