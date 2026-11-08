徐欣瑩寶山拋3大政見 AI治塞車、長幼福利加碼、科技產業升級

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩在寶山鄉聯合競選總部成立大會上，提出AI智慧交通、長幼福利及科技產業發展三大政見主軸，主張導入AI交通流控系統，目標縮短尖峰塞車時間20%，並加碼敬老津貼、生育補助及推動AI智慧產業學院，強調將延續縣長楊文科8年建設基礎，推動縣政無縫接軌。

徐欣瑩5日與寶山鄉長候選人邱振瑋、縣議員候選人邱坤桶及地方代表、村長候選人共同成立聯合競選總部，縣長楊文科、前縣長邱鏡淳及立委鄭正鈐到場支持，鄭正鈐並致贈好彩頭。主辦單位表示，現場湧入約千名支持者。

徐欣瑩表示，楊文科過去8年為新竹縣奠定發展基礎，許多重大建設持續推動，她若當選，將加速相關計畫，確保縣政順利接棒。針對寶山交通問題，她提出16項重大交通建設，包括寶山交流道及周邊道路改善，並導入AI全動態交通流控系統，利用大數據即時監測車流、調整紅綠燈秒數，目標縮短尖峰塞車時間20%。

她也規畫結合在地幸福巴士拓展智慧公車路網，推動新竹縣YouBike前30分鐘免費，改善公共運輸最後一哩路。

長者福利方面，徐欣瑩主張65歲以上敬老津貼不排富、免繳健保費，敬老愛心卡由500點提高至1000點，未來視財政狀況研議增至1500點，並擴大農會、藥局消費及門診掛號費等使用範圍，同時提高假牙補助、提供免費帶狀疱疹疫苗。

育兒政策方面，她提出最高10萬元生育大禮包、擴大臨時托育，並推動「育兒安心一小時」，由縣府補貼企業工資，讓育有12歲以下子女的家長每天減少1小時工時接送孩子，另規畫婦女一站式免費健康檢查。

產業與文化建設方面，徐欣瑩規畫興建國際級多功能展演中心，引進演唱會、藝術表演及國際展覽；另成立AI智慧產業學院，協助在地產業轉型、強化勞工教育訓練，提升新竹縣在半導體及AI產業的發展量能。

徐欣瑩最後呼籲支持者團結，支持國民黨提名的縣長、鄉長、議員及基層民代候選人，並強調要拒絕黑金與金錢政治，打造清廉、宜居的新竹縣。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩出席寶山鄉聯合競選總部成立大會，提出交通、福利及科技產業等政見。圖／徐欣瑩競辦提供