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慈心華德福創辦人現身「如果有國漳」影片 挺綠營候選人林國漳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳的孩子曾經就讀慈心華德福，學校創辦人張純淑現身說法向大眾分享她眼中的林國漳。圖／林國漳競總提供
林國漳的孩子曾經就讀慈心華德福，學校創辦人張純淑現身說法向大眾分享她眼中的林國漳。圖／林國漳競總提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳競辦今天在社群平台發布「如果有國漳」系列影片，邀請宜蘭慈心華德福教育創辦人張純淑現身說法，從教育工作者與在地深耕者的溫暖視角，向大眾分享她眼中的林國漳，展現林律師對這片土地最深層的牽掛，喚起鄉親對宜蘭未來願景的深切共鳴。

談及公辦民營實驗教育，林國漳以自身孩子就讀華德福經驗，說明對該體制的熟稔。他強調，教育重在多元，反對以過多法規框架苛求創新體系，支持多樣化的辦學模式，並重申縣府在給予彈性之際，對核心規範仍會善盡管理責任，在開放空間與確保教學品質把關之間取得平衡。

張純淑創辦人影片中分享，林國漳自從決定參選以來，無論選戰多麼複雜、操煩與疲憊，日思夜想始終是「到底宜蘭需要什麼？欠缺什麼？缺口在什麼地方？」她直言，林國漳是一位務實的人，擁有專業與服務熱忱；面對外界扭曲與污衊的選舉泥巴戰，林國漳非但沒有隨之起舞，反而展現出成熟穩重的生命態度，全心全意為宜蘭尋找解方。

張純淑進一步以慈心華德福「辦學早就不是只做學校的事」理念，呼應林國漳跨出舒適圈的無私奉獻。她強調，正因為林國漳具備足夠的專業與生命高度，才會選擇「不再只是做律師事務所的事」，勇敢承擔起更大的責任，這份為了宜蘭整體發展而挺身而出的使命感，讓身為教育工作者的她深受感動與高度認同。

競辦強調，未來林國漳若有機會入主縣府，會將過去在教育界與公益領域累積的寶貴經驗融入縣政規劃中，用成熟、務實且充滿溫度的施政，做基層教育與下一代最堅實的後盾，為宜蘭開創更美好的新篇章。

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