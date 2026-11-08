快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君看基隆400特展 「相信童子瑋能再創基隆自信光榮」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院副院長鄭麗君（右）今在基隆表示，相信基隆市長候選人童子瑋（中）提出的未來施政藍圖，一定能夠再創這座城市的自信跟光榮。記者邱瑞杰／攝影
行政院副院長鄭麗君（右）今在基隆表示，相信基隆市長候選人童子瑋（中）提出的未來施政藍圖，一定能夠再創這座城市的自信跟光榮。記者邱瑞杰／攝影

行政院副院長鄭麗君今天在基隆表示，文化部核定再造基隆歷史現場2.0計畫，基隆市長候選人童子瑋就提出還要連接交通、觀光文化場域跟產業，相信童子瑋未來的施政藍圖，一定能夠再創這座城市的自信跟光榮。

鄭麗君和基隆市前市長林右昌童子瑋，一起前往七堵火車站參觀「基隆400特展：潮起、潮湧、潮未來」。鄭說，童邀她看展，可見他對特展的支持，對文化的用心。今天和林右昌又聚在一起，在展場重新認識基隆從過去到現在的多元文化，並展望未來，也覺得非常的感動委高興。

鄭麗君說，參觀特也回想起她擔任文化部長任內，支持林右昌推動大基隆歷史場景再現及和平島考古計畫，林非常成功的以文化治理為核心，帶動市府團隊將基隆歷史場景，跟城市的生活結合在一起，為市民找回對自我城市的認同，也找回城市的驕傲感。

鄭麗君認為，基隆其實不只有山海港都在地生活的記憶，基隆過去很長一段時間，是台灣第一大港，也是台灣連接世界的客廳，更是世界重要的航運節點。這裡有史前及大航海時代到戰後400年歷史，有非常豐富多元的文化風貌。

鄭麗君說，透過基隆再造歷史現場計畫，找回城市歷史的視野，讓民眾知道過去怎麼走過來，對未來有更大的想像力。一個具有文化視野的市長，可以為城市找回靈魂跟記憶，更能夠創造未來充滿文化歷史特色，帶來繁榮商機的城市。

鄭麗君也肯定童子瑋參選過程，提出未來要以文化治理，繼續以文化再造基隆的原景。她說，文化部上個月核定再造基隆的歷史現場2.0計畫，童立刻提出不只要再造，還要連接交通、觀光文化場域跟產業，再創基隆未來的自信跟光榮。

童子瑋提出「基港雙心」城市發展計畫，鄭麗君說，童子瑋已提出很多生活面的政策，包含交通、教育、醫療、運動等，尤其是基港雙心，對基隆港東岸跟西岸有整體的規畫，我們看到林右昌8年施政，在基隆創造驕傲感，她對童子瑋未來的施政藍圖同樣有信心，一定能夠再創這個座城市的自信跟光榮。

林右昌表示，文化跟歷史是城市的靈魂，他擔任市長8年能夠有一些突破，有一些改變，就是以文化治理為核心，而不是砸大錢大建設，然後去產生城市的改變。

林右昌指出，基隆是非常有文化底蘊的城市，也許空間跟腹地比不上其他的城市，基隆的條件就是400年的歷史，還有港口城市的地理跟環境，這個基隆的資產，順著這個脈絡思考，才可以在大台北都會生活圈找到定位，而不是什麼都要去學別人。找到自己的利基點，集合中所有的力氣來發揮，才是基隆的出路。

基隆市前市長林右昌（右）今天說，400年的歷史和港口城市的地理跟環境，是基隆的利基點，集合中所有力氣發揮才是基隆的出路。記者邱瑞杰／攝影
基隆市前市長林右昌（右）今天說，400年的歷史和港口城市的地理跟環境，是基隆的利基點，集合中所有力氣發揮才是基隆的出路。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉

鄭麗君 基隆 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林右昌返台助攻童子瑋 若勝選願擔任顧問團總團長鞭策落實政見

民團提基隆4願景 謝國樑、童子瑋簽署

基隆青年3+1 為青年想好下一步

串聯基隆東西岸 人行廊道將完工

相關新聞

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

繼昨天李洋…沈伯洋今再與李遠同台走讀 周末打「部長牌」拚選戰

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新北投文化走讀，繼昨天大洋流造勢找來運動部長李洋陪同後，今天也與文化部長李遠同台，沈表示，軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

張嘉郡成立青農後援會提農業白皮書 允諾加碼「雙倍預算」挺青農

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立青農後援會，集結各地優秀青年農民，由張嘉郡授旗給後援會長陳炳洲，張嘉郡並以「雙倍支持・智慧升級・永續農村」為核心願景，發表農業政策白皮書，主張編列比以往多一倍的預算，作為青農堅實的後盾，帶領雲林邁向農業強縣。

韓國瑜力挺徐欣瑩喊「對她有信心」 給科技女博士機會

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會，讓她以專業頭腦與無私胸襟，帶領新竹縣持續發展。他表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀，自己也對徐欣瑩充滿信心。

違紀輔選頻傳 主委重申國民黨考紀會立場：切勿親痛仇快

九合一選舉倒數，國民黨地方黨部日前接連公布違紀輔選黨員。由於選情緊繃，訪談、合照、站台，都有人問算不算違紀，國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀是兩面刃，若為了一時好惡破例，寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。