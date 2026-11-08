鄭麗君看基隆400特展 「相信童子瑋能再創基隆自信光榮」

行政院副院長鄭麗君今天在基隆表示，文化部核定再造基隆歷史現場2.0計畫，基隆市長候選人童子瑋就提出還要連接交通、觀光文化場域跟產業，相信童子瑋未來的施政藍圖，一定能夠再創這座城市的自信跟光榮。

鄭麗君和基隆市前市長林右昌童子瑋，一起前往七堵火車站參觀「基隆400特展：潮起、潮湧、潮未來」。鄭說，童邀她看展，可見他對特展的支持，對文化的用心。今天和林右昌又聚在一起，在展場重新認識基隆從過去到現在的多元文化，並展望未來，也覺得非常的感動委高興。

鄭麗君說，參觀特也回想起她擔任文化部長任內，支持林右昌推動大基隆歷史場景再現及和平島考古計畫，林非常成功的以文化治理為核心，帶動市府團隊將基隆歷史場景，跟城市的生活結合在一起，為市民找回對自我城市的認同，也找回城市的驕傲感。

鄭麗君認為，基隆其實不只有山海港都在地生活的記憶，基隆過去很長一段時間，是台灣第一大港，也是台灣連接世界的客廳，更是世界重要的航運節點。這裡有史前及大航海時代到戰後400年歷史，有非常豐富多元的文化風貌。

鄭麗君說，透過基隆再造歷史現場計畫，找回城市歷史的視野，讓民眾知道過去怎麼走過來，對未來有更大的想像力。一個具有文化視野的市長，可以為城市找回靈魂跟記憶，更能夠創造未來充滿文化歷史特色，帶來繁榮商機的城市。

鄭麗君也肯定童子瑋參選過程，提出未來要以文化治理，繼續以文化再造基隆的原景。她說，文化部上個月核定再造基隆的歷史現場2.0計畫，童立刻提出不只要再造，還要連接交通、觀光文化場域跟產業，再創基隆未來的自信跟光榮。

童子瑋提出「基港雙心」城市發展計畫，鄭麗君說，童子瑋已提出很多生活面的政策，包含交通、教育、醫療、運動等，尤其是基港雙心，對基隆港東岸跟西岸有整體的規畫，我們看到林右昌8年施政，在基隆創造驕傲感，她對童子瑋未來的施政藍圖同樣有信心，一定能夠再創這個座城市的自信跟光榮。

林右昌表示，文化跟歷史是城市的靈魂，他擔任市長8年能夠有一些突破，有一些改變，就是以文化治理為核心，而不是砸大錢大建設，然後去產生城市的改變。

林右昌指出，基隆是非常有文化底蘊的城市，也許空間跟腹地比不上其他的城市，基隆的條件就是400年的歷史，還有港口城市的地理跟環境，這個基隆的資產，順著這個脈絡思考，才可以在大台北都會生活圈找到定位，而不是什麼都要去學別人。找到自己的利基點，集合中所有的力氣來發揮，才是基隆的出路。