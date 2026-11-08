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獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，母親何瑞英也到場支持。記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，母親何瑞英也到場支持。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

民眾黨新竹縣竹東、五峰選區縣議員候選人鍾心渝今天舉行競選總部成立大會，柯文哲親自到場站台，徐欣瑩也受邀出席並上台致詞，但兩人未在台上同框。

小草轉述，柯文哲致詞結束後，走進鍾心渝競選總部內稍作休息，徐欣瑩隨後帶著助理進入競總內部，助理手持相機，作勢準備拍攝兩人同框畫面，柯文哲見狀當場動怒，對徐欣瑩說「你就不要惹我生氣」。

據了解，徐欣瑩今天經現場人員引導進入，看到柯文哲在場，自然就上前打招呼，旁人也順勢拍照合影。柯媽媽也親切邀請委員坐下來聊聊，但徐欣瑩打完招呼後便離開，純粹表達祝福，並非刻意安排同框。有小草指出，新竹縣畢竟沒有母雞，也有人支持徐欣瑩，因此才引導她過去打招呼。

徐欣瑩競選辦公室回應表示，此次互動純屬禮貌性拜會，絕無任何冒犯或不尊重之意。徐欣瑩始終珍惜與民眾黨及各屆友人的情誼，但造成柯主席及現場人員困擾，表達誠摯歉意。

民眾黨幕僚表示，競選總部是候選人與團隊的內部空間，柯文哲入內休息，徐欣瑩卻未經同意便帶人進入準備拍照，整個過程彷彿進出自家廚房，不僅不尊重主辦單位，也讓柯文哲措手不及，在野合作應建立在相互尊重的基礎上，任何互動都應事先溝通、取得共識，而非以突襲方式製造同框畫面。

新竹縣藍白互動前一天才出現升溫跡象，副縣長陳見賢昨天公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，徐欣瑩也出席民眾黨縣議員候選人林碩彥競總成立大會，與柯文哲母親何瑞英同框、互動熱絡，引發外界關注藍白合作是否出現轉圜。

邱臣遠競選團隊表示，選舉期間各陣營候選人出席活動、爭取支持，皆屬個別候選人的決定，競選辦公室予以尊重。但政黨之間的互動與合作，應建立在彼此尊重的基礎上，期盼各方共同營造理性、相互尊重的選舉氛圍。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，準備上台致詞。圖／讀者提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，準備上台致詞。圖／讀者提供

民眾黨創黨主席柯文哲今天出席新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，母親何瑞英也到場支持。記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，母親何瑞英也到場支持。記者郭政芬／攝影

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