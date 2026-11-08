影／李乾龍指「洋流」已逐漸退潮 沈伯洋讚：政治觀察非常精準

國民黨副主席兼祕書長李乾龍前日出席雲林縣黨部黨慶活動時指出「洋流」現象已逐漸退潮，民進黨台北市長候選人沈伯洋出席「學界後援會成立大會」時對此表示，李乾龍副主席不愧薑是老的辣，對政治的觀察其實非常的精準，這也是為什麼要「戒慎恐懼」。

沈伯洋表示我，他大概在兩個月就有講過，洋流整個的發生比預料的早了大概好幾個禮拜，覺得李乾龍的判斷是非常精準，這也是為什麼要「戒慎恐懼」，因為整個時間有沒有辦法到投票日那天，大家真的能夠出門投票，其實完全是另外一回事，所以也謝謝他幫忙跟大家提點這件事情，並再度稱讚李乾龍真的是蠻厲害的。

李乾龍前日出席雲林縣黨部黨慶活動時談到「洋流」現象，坦言確實成功破圈，並對國民黨形成威脅。但李乾龍也認為「洋流」發酵較早，目前已逐漸退潮，國民黨最大危機已經過去，若晚2、3周才出現恐面臨更大壓力。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左一）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影