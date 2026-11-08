卓榮泰稱李四川幫韓國瑜被罷免 蔣萬安反擊：卓只會毒油蓋牌跟不副署

行政院長卓榮泰昨到新北出席民進黨候選人蘇巧慧造勢，批評國民黨李四川在高雄經驗是幫韓國瑜被罷免。台北市長蔣萬安今反擊，表示他聽到很多高雄鄉親，都非常懷念並稱讚李四川在高雄各項建設，包括大家耳熟能詳的路平燈亮水溝通，但卓榮泰留下來的毒油蓋牌大罷免跟不副署，這些沒有什麼令人懷念。

蔣萬安今天下午到霞海城隍廟參拜後，出席大稻埕秋穫季踩街，媒體也問蔣，太太幫忙當分身輔選，會不會擔心太累？蔣萬安說，回家都會幫太太按摩，幫忙按摩小腿、幫她按摩肩膀，就是互相支持，互相照顧、互相體貼。

對於沈伯洋「無限都更」政策，被問國有地盤點稱傾向選後再說，蔣萬安下午再度批評，一個負責任市長，一定是把各項政策清楚說明，包括推動期程、預算規模、預期的效益，要經得起檢驗。

蔣說，但是看到沈伯洋委員，很多政見講不清楚，現在距離投票剩下20天，希望沈伯洋委員可以對提出的政見，辯論會上沒有說清楚，不敢講清楚的，可以在接下來兩場公辦政見會，好好清楚說明，我想千萬不要到時候又說，選後再講，都是瞎猜的說法。