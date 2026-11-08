韓國瑜朴子現身重現韓流 吳品叡反擊退燒說、隔空較勁蔡易餘洋流

立法院長韓國瑜今天下午到嘉義縣朴子市，為在野大聯盟共推的無黨籍縣長候選人吳品叡站台，沿途受到支持者簇擁，現場重現昔日「韓流」熱絡氣氛。面對民進黨對手蔡易餘中午舉辦的「洋流」活動，吳品叡表示，雖然不清楚對方活動情況，但從今天鄉親的熱情可以看出「韓流」並未退燒，更直言「韓流一定大於洋流」，讓嘉義縣長選戰增添話題。

韓國瑜下午抵達朴子後，先前往鎮天宮參拜，隨後步行前往吳品叡競選總部。沿途不少支持者爭相握手、打招呼，還有人大喊「韓院長好帥」韓國瑜在群眾簇擁下緩步前進，抵達競總短暫休息後，再到門口向支持者發表談話。雖然停留時間不長，仍吸引爆滿民眾到場，現場氣氛熱絡。

韓國瑜致詞時先與昔日同窗、前立委翁重鈞話家常，笑稱兩人是1992年立院同梯、同班同學，當年翁重鈞是英俊的「黑馬王子」，自己那時頭髮也很多，幽默談話引起現場笑聲。

韓國瑜表示，這次來嘉義有兩個目的，第一是支持吳品叡挑戰執政黨的勇氣，第二是關心嘉義縣未來發展。他形容吳品叡面對的是「小蝦米對抗大鯨魚」的艱困選戰，希望支持者成為她的靠山。

談到地方發展，韓國瑜說，嘉義與雲林同樣面臨人口外流、年輕人離鄉工作的問題，農業縣並非沒有發展機會。隨著台積電進駐嘉義，地方具備土地、水電及產業發展條件，未來應積極招商引資，創造就業機會，讓年輕人有機會留在家鄉。

韓國瑜認為，縣長不能只處理縣政，更應成為「全縣第一號推銷員」，把嘉義優質農產品、茶葉、觀光景點及故宮南院等資源推廣出去，吸引更多投資與觀光客。他也表示，選舉不應只有相互攻擊與抹黑，應展現民主政治良善的一面。

對於外界質疑「韓流」退燒，吳品叡表示，先前宣布韓國瑜將到朴子站台時，網路曾出現「韓流已經退燒」、「是不是嫌自己票太多」等留言，但今天許多鄉親專程到場迎接韓國瑜，現場熱情就是最直接的回應。

至於蔡易餘中午與立委沈伯洋視訊同框的「洋流」活動，吳品叡說，自己整天忙著跑行程，並不清楚對方實際活動情況，但她相信「韓流不管怎樣都會大於洋流」，也邀請外界觀看現場影片及直播，自行比較兩場活動的氣氛。

韓國瑜最後表示，未來嘉義地方建設若有需要中央協助的事項，可以透過立法院反映，他願意盡力協助嘉義發展，結束短暫站台行程。

立法院長韓國瑜（前排右二）抵達吳品叡競選總部後短暫休息，與無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（前排右一）、前立委翁重鈞（前排左二）及在野陣營人士合影。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜（前排中）在吳品叡（前排右）陪同下，從朴子鎮天宮步行前往競選總部，沿途受到支持者簇擁，不少民眾拿起手機拍攝。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜（左二）、無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（中）及前立委翁重鈞（右二）在競選總部門口牽手高舉，向現場支持者致意，成為韓國瑜此次嘉義站台焦點。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜（左）為無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（中）站台，與前立委翁重鈞（右）同框，牽起吳品叡的手向支持者致意。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜今天下午到嘉義縣朴子市，為無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡站台，競選總部外聚集大批支持者，民眾高舉旗幟、比讚歡迎，現場氣氛熱絡。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜（右二）今天下午前往朴子鎮天宮參拜，無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（右三）、前立委翁重鈞（右四）等人陪同，祈求平安順利。記者李宗祐／攝影

立法院長韓國瑜（右二）步行前往吳品叡競選總部途中，熱情與支持民眾握手、交談，吳品叡（右一）陪同在側，沿途擠滿歡迎人潮。記者李宗祐／攝影