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劉建國土庫、林內競總成立 農業部長陳駿季力挺提農業升級藍圖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長候選人劉建國今天成立土庫鎮競總，提出多項福利政策。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長候選人劉建國今天成立土庫鎮競總，提出多項福利政策。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長候選人劉建國今天成立土庫鎮及林內鄉競總，舉行競選總部成立大會，農業部陳駿季、立委黃秀芳等人到場力挺。陳駿季強調農業升級需要中央地方合作，從農水路建設、農機服務到農產行銷，讓農民受惠。劉建國則提出加碼重陽敬老金、敬老愛心卡等照顧小孩到長輩的福利政策。

黃秀芳推崇劉建國為爭取雲林國家級醫療所做的努力，帶給雲林全方位的醫療照護，功不可沒，長期國會問政更獲公督盟及口袋國會立委評鑑肯定。

農業部長陳駿季也表示，辛苦的農民所種農產品，常面臨通路不足，中間商壓價，他已與劉建國討論未來農產行銷方向，及如何結合雲林在地品牌，直接與全國都會區超市合作，並將協助相關上架費用，打開更多銷售管道，他也肯定劉長期來對雲林農水路改善及農機具補助付出心力，讓農民透過機械化服務，減輕整地、播種及採收的負擔。

競選總督導蘇治芬則以洋流為例，期待更多年輕人投入公共事務，共同改造地方政治生態，並強調這次選舉不只是劉建國個人的選舉，更攸關雲林未來的政治文化，籲請大家用手中的選票，讓下一代有更好的公共參和環境。

劉建國再以相鄰的嘉義縣作比較，指雲嘉同樣面臨財政困難，嘉義重陽敬老金3000元，雲林卻只1000元。他強調，雲林財政規模已不同於過去，增加的資源應該用來改善辛苦一輩子的長輩生活。

他提出重陽敬老金加碼3000元至1萬8千元，雲林敬老卡目前仍沒有點數制度，只能用來搭公車，但雲林農村公車班次不足，甚至有的沒公車可搭，敬老卡形同虛設，因此他提出每月增加1000點，可擴大用在交通、醫療、藥局、在地農產品及符合規定的旅遊活動，落實敬老。

呼應藝人藍心湄所提敬老卡改稱「至尊卡」，劉建國說，名稱可再討論，重點是卡片要真正符合長輩生活需求。未來將推「新雲林真好行」幸福巴士、小黃2.0，補足農村公共運輸不足，他強調，台北有洋流，雲林也要有自己的雲林流，籲請大家一起勇敢、向前發展。

立委黃秀芳也到場力挺，肯定劉建國長期來為雲林打造國家級醫療所做的努力。記者蔡維斌／攝影
立委黃秀芳也到場力挺，肯定劉建國長期來為雲林打造國家級醫療所做的努力。記者蔡維斌／攝影

農業部長陳駿季到雲林為劉建國站台，並說明已與劉商討如何為雲林農業打開更多通路。記者蔡維斌／攝影
農業部長陳駿季到雲林為劉建國站台，並說明已與劉商討如何為雲林農業打開更多通路。記者蔡維斌／攝影

農業部長陳駿季到雲林為劉建國站台，並說明為來如何為雲林農業打開更多通路，籲請大家支持長期為農民打拚的劉建國。記者蔡維斌／攝影
農業部長陳駿季到雲林為劉建國站台，並說明為來如何為雲林農業打開更多通路，籲請大家支持長期為農民打拚的劉建國。記者蔡維斌／攝影

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