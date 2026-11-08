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被曹興誠稱「邪靈」 蔣萬安：熟悉的大罷免回來了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午到霞海城隍廟參拜後，出席大稻埕秋穫季踩街。圖／截自udn直播
台北市長蔣萬安今天下午到霞海城隍廟參拜後，出席大稻埕秋穫季踩街。圖／截自udn直播

年底選戰倒數20天，聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠日前稱民進黨台北市長候選人沈伯洋展示出菩薩精神；曹今也表示「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」蔣萬安今天受訪時表示，這樣的說法所有的民眾都非常熟悉，已經第三次了，「都回來了，熟悉的大罷免回來了。」

曹興誠今天指出，中共無理地宣稱台灣是中國的領土，就會破壞和平而引起兩岸戰爭。所以中共是邪靈，因為他們違反「主權在民」原則，意圖侵略台灣，來台打家劫舍、殺人放火。並稱「蔣萬安既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，所以稱蔣萬安是『邪靈』，絕不為過。」

蔣萬安今天下午到霞海城隍廟參拜後，出席大稻埕秋穫季踩街，會前受訪被問到曹興誠稱「邪靈」，蔣萬安說，這樣的說法，所有的民眾都非常熟悉，已經是第三次了，之前在基隆罷免謝國樑市長時，當時也說如果沒有辦法罷免掉謝國樑市長，解放軍會從基隆港登陸；去年大罷免立委的時候，也說大罷免沒有成功，解放軍中共將會接收台灣。

蔣說，現在這樣的說法，大家也很熟悉，都差不多，都有一個感受，「都回來了，熟悉的大罷免回來了。」

另外，對於選前倒數20天，接下來如何加大選舉力道？讓支持者出來投票，市民的眼睛都是雪亮，我想大家這段期間，看得非常清楚，到底是誰只有空談口號，誰立場反覆雙重標準；誰又是一路走來始終如一，堅持用具體的政績，跟市民說明清楚，爭取市民認同，用行動魄力為市民爭取更多福祉。

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