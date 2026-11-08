沈伯洋大湖公園空拍人潮遭疑違法 民航局：事前已依法申請核准

2026大選倒數20天，選戰進入白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（7日）在內湖、南港舉辦台北大洋流車掃，還曝光人潮塞爆大湖公園的空拍畫面，但國民黨北市議員游淑慧今質疑，大湖公園是無人機禁航區，要求說明清楚是如何拍的空拍圖；交通部民航局表示，昨天大湖公園活動的空拍畫面，事前已依法申請核准。

沈伯洋昨舉行台北大洋流車掃內湖、南港場次，人潮塞爆大湖公園的震撼畫面也隨之曝光，但游淑慧今表示，許多人好奇昨晚官方釋出的「大湖公園萬人空拍圖」是如何拍出來的？

游淑慧指出，根據民航局無人機活動區域圖資可清楚顯示，大湖公園及周遭全區，甚至大部分內湖，都位於「台北松山國際機場禁止施放範圍」內，且法律對於夜間飛行、在人群聚集，或室外集會遊行上空操作無人機，同樣設有嚴格限制。

游淑慧說，沈伯洋團隊應說明清楚，昨晚空拍畫面是否使用無人機拍攝、操作單位是誰、有無事先向民航局申請並取得核准，若夜間、群眾上空飛行，是否也取得相關許可？

針對申請許可部分，民航局表示，有關昨（7日）台北市大湖公園進行的活動空拍畫面，主辦單位事前已依法提出申請，民航局核准後，也發布飛航公告；活動期間，主單位也有依規定派員進駐航管單位。

民航局提醒，大湖公園位處松山機場紅區，依民航法規定，無人機活動必須提出申請並經核准，活動期間，必須派人至航管單位，才得以實施。