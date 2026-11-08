林右昌返台助攻童子瑋 若勝選願擔任顧問團總團長鞭策落實政見

民進黨基隆市前市長林右昌今為同黨市長候選人童子瑋助選，指他過去已證明基隆是非常有條件的城市，現在把希望寄託在童身上，相信童會做給大家看。童擔任市長，他將擔任顧問團總團長，鞭策童子瑋落實對市民的承諾。

林右昌今年4月受邀前往美國，擔任華府智庫「印太安全研究所」訪問學人，原訂昨天返台，但因班機機件故障轉機，今晨才飛抵桃園機場，下機後直奔七堵火車場，與童子瑋和行政院副院長鄭麗君，一起參觀「基隆400特展：潮起、潮湧、潮未來」，並分享對今年市長選戰的觀察。

林右昌說，他在參選基隆市長的時候，聽到最多的不是「加油」，而很多人都「不可能」、「不可能改變」，後來證明其實只要有心、有想法，然後有能力，最後一名的城市也可以翻轉。他在基隆主政8年已證明給基隆人看，也給全台國人看到基隆的再造跟重生。

林右昌表示，距離投票還有20天，他會盡量撥出時間陪童子瑋做更多市民溝通、接觸、互動。現在大家的期待，不只是基隆要進步，而是要快速的進步，因為不進則退，其他的城市也在進步。

林右昌指出，新任市長謝國樑有自己的想法，所以他8年任內很多的計畫都停下來，沒有推動。他非常期待童子瑋能夠擔任基隆市長，加速推動很多的擘畫、願景和建設。如果童有機會擔任市長，他非常樂意、願意擔任市政顧問團長的總團長，鞭策童子瑋當市長後，要像選舉時一樣努力，落實政見和對市民的承諾。

林右昌說，支持童子瑋不只是支持童而已，其實是支持一個專業的團隊，相信在這樣子的思考下，很多基隆人，外出旅外打拚的基隆人，都願意回家鄉來貢獻自己的能力。

林右昌回顧過去參政，提出的訴求就是不分黨派，不管立場或價值，我們都是基隆人，我們都愛基隆，都希望基隆能夠進步，讓基隆人成為驕傲光榮的基隆人，請大家放心把基隆交給他。現在他也要請大家放心把基隆交給童子瑋，讓一個有想法、有心的政治人物實現理想實，這個城市才會進步，才能給市民帶來更多的光榮。