黃崇真競總成立 黃世杰：建設要做好 需要有效率

民進黨桃園市長候選人黃世杰、議員黃崇真聯合競選總部今日中午成立大會，黃世杰指出，黃崇真做事服務非常認真，中壢三個服務處都實實在在在運作，隨時都可以找得到人幫大家解決問題；黃崇真深耕中壢，鐵路地下化、捷運建設、公車服務品質、南桃園醫療資源、年輕家庭的居住、育兒需求都是他持續關心的議題。

黃世杰強調，桃園建設要做好，需要一位有效率，心在桃園、住在桃園，聽得到基層聲音，能夠跟所有議員來配合的市長，未來他擔任市長，要與黃崇真和其他議員共同努力，讓捷運綠線順利延伸到中壢，完善南桃園的大眾運輸路網，也要補足南桃園醫療需求，並全力規畫中壢體育園區。

黃世杰特別提到，路遙知馬力、日久見人心，現在肯認真在基層走動的候選人，當選後一定也不會離開基層。他與大家相約20天後，一起抬頭挺胸走進投票所，投給1號黃世杰，一起改變桃園，未來他會帶領市府團隊再次回到這些選舉時拜票的地方，繼續傾聽大家的聲音，與所有桃園市民站在一起。