聽新聞
0:00 / 0:00

謝龍介再次拚台南市長 婚育宅等政見搏認同

中央社／ 台南8日電

2026年台南市長選戰，國民黨由4年前挑戰現任市長黃偉哲，僅以4萬多票落敗的立法委員謝龍介再次出馬，除了強調只做1任，並主打婚育宅、育兒成長津貼加碼等政策爭取認同。

謝龍介在2022年台南市長選舉代表國民黨參選，挑戰尋求連任的黃偉哲，當時選前民調數字多顯示謝龍介落後黃偉哲差距不小，但開票過程票數一路緊咬，最後謝龍介拿到38萬7731票，得票率43.63％，只輸給黃偉哲4萬多票，雙方得票率僅差距約5％，外界多評價謝龍介選戰打得不差。

今年再度代表國民黨出馬參選台南市長，謝龍介除了有國民黨黨務體系支持，並強調與民眾黨「藍白合」，於9月成立藍白聯合服務中心，共同受理民眾陳情案件，以「在野大聯盟」概念同時布局市長及市議員選戰。

謝龍介多次公開強調，在野大聯盟不只選舉期間要團結，當選後市府團隊也將藍白共治，為台南市民拚命4年，而且只做1任，沒有連任包袱，全面徹查市政相關弊案。

政見方面，謝龍介主打創造安心生養環境，針對青年成家與少子化問題，提出「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，規劃以每坪新台幣15萬元營建成本價提供住宅，依子女人數配置房型，任內力拚推出4000至8000戶，同時主張推動育兒津貼加碼，盼讓年輕人敢婚、敢生。

他並提出65歲以上全面免健保費、重陽敬老金3000元、敬老卡每月1000元，並推動長者帶狀疱疹疫苗免費等老年福利政見，從交通、醫療支出到疾病預防，盼爭取更多相關族群選票。

謝龍介從政個人風格鮮明，不只長期經營個人網路頻道直播，並經常上電視台政論節目暢談時事，被認為是國民黨在南台灣的「戰將級」民意代表，知名度及聲量皆相當穩定，在今年選戰中，除了自己與多名台南市議員參選人的競選活動外，也常受邀到外縣市為政治盟友站台助講。

謝龍介此次參選喊出「翻轉大台南，人民贏一次」口號，盼延續在2022年台南市長選舉累積的氣勢，衝出更好表現。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 謝龍介 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爭取立人國小午餐廚房改建 陳亭妃：教育升級從孩子每一餐做起

觀察站／南投縣長選戰 藍綠陸空對決

陳亭妃樸實裝扮扎根地方 挑戰府城400年首任女市長

韓國瑜站台人氣爆棚 吳秀華：不因接連司法案件動搖 挺起胸膛向前走

相關新聞

作家廖玉蕙昨指垃圾車播支持蔣萬安今改口 李明賢轟：造謠真是惡劣

作家廖玉蕙昨發文控垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」公器私用，台北市長蔣萬安今駁謠言，環保局已第一時間闢謠。廖玉蕙今再度貼文稱使用垃圾車宣導政策，「難道這敏感時刻市長不知避嫌」？國民黨議員李明賢今舉賴清德、陳其邁為例，痛批「天呀，這真是標準的『造謠造到外太空去了』，真是惡劣！」

賴清德反對南高蓋萬里長城 柯志恩：這是團結十講的後續嗎？

賴清德總統昨幫民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台，表態反對立法院長韓國瑜所提在高雄台南之間蓋「萬里長城」的論述。國民黨市長候選人柯志恩表示，韓國瑜的本意在強調高雄可以自給自足，賴總統應該有一些「偏聽」，這番話難道是「團結十講」的後續嗎？

韓國瑜雲林為小舅子站台 一度哽咽吐真情：唯有感情最寶貴

國民黨雲林縣議員李明哲今天成立競總，李的姊夫韓國瑜專程站台，縣長張麗善及立委張嘉郡也到場，聲勢浩大，韓國瑜提及李家秉持已故的老議員岳父李日貴一貫用感情服務的精神時，不禁紅了眼眶哽咽，強調世界在變，政治環境也在變，人與人之間，還有一個最真誠、最寶貴，就是感情。隨後把裝滿政見的扁擔放到李明哲肩上，要李挑起重責繼續往前走。

陳健治和沈伯洋見面後 盧秀燕當晚即登門…陳學聖這樣形容

民進黨台北市長候選人沈伯洋5日拜會請益前國民黨議長陳健治，營造「破圈」氣勢。據了解，陳健治原早已在台中市工策會總幹事陳學聖的安排下要到蔣萬安的總部加油。此事一出，擔任蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕5日當晚即和陳學聖親往拜會陳健治，並排定隔天由蔣萬安登門親自邀請陳健治的總部之行，蔣陳二人並順利碰面。

李乾龍稱「洋流」正退潮 沈伯洋讚薑是老的辣：感謝幫忙提醒支持者

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前出席黨部活動談到「洋流」效應，坦言確實破圈，但正逐漸退潮，國民黨危機已過。民進黨台北市長候選人沈伯洋也認同，直言李「薑是老的辣」，洋流發生確實比他預料早好幾個禮拜，所以也不斷提醒支持者要戒慎恐懼。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。