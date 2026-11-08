謝龍介再次拚台南市長 婚育宅等政見搏認同

2026年台南市長選戰，國民黨由4年前挑戰現任市長黃偉哲，僅以4萬多票落敗的立法委員謝龍介再次出馬，除了強調只做1任，並主打婚育宅、育兒成長津貼加碼等政策爭取認同。

謝龍介在2022年台南市長選舉代表國民黨參選，挑戰尋求連任的黃偉哲，當時選前民調數字多顯示謝龍介落後黃偉哲差距不小，但開票過程票數一路緊咬，最後謝龍介拿到38萬7731票，得票率43.63％，只輸給黃偉哲4萬多票，雙方得票率僅差距約5％，外界多評價謝龍介選戰打得不差。

今年再度代表國民黨出馬參選台南市長，謝龍介除了有國民黨黨務體系支持，並強調與民眾黨「藍白合」，於9月成立藍白聯合服務中心，共同受理民眾陳情案件，以「在野大聯盟」概念同時布局市長及市議員選戰。

謝龍介多次公開強調，在野大聯盟不只選舉期間要團結，當選後市府團隊也將藍白共治，為台南市民拚命4年，而且只做1任，沒有連任包袱，全面徹查市政相關弊案。

政見方面，謝龍介主打創造安心生養環境，針對青年成家與少子化問題，提出「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，規劃以每坪新台幣15萬元營建成本價提供住宅，依子女人數配置房型，任內力拚推出4000至8000戶，同時主張推動育兒津貼加碼，盼讓年輕人敢婚、敢生。

他並提出65歲以上全面免健保費、重陽敬老金3000元、敬老卡每月1000元，並推動長者帶狀疱疹疫苗免費等老年福利政見，從交通、醫療支出到疾病預防，盼爭取更多相關族群選票。

謝龍介從政個人風格鮮明，不只長期經營個人網路頻道直播，並經常上電視台政論節目暢談時事，被認為是國民黨在南台灣的「戰將級」民意代表，知名度及聲量皆相當穩定，在今年選戰中，除了自己與多名台南市議員參選人的競選活動外，也常受邀到外縣市為政治盟友站台助講。

謝龍介此次參選喊出「翻轉大台南，人民贏一次」口號，盼延續在2022年台南市長選舉累積的氣勢，衝出更好表現。