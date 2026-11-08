陳亭妃樸實裝扮扎根地方 挑戰府城400年首任女市長

沙啞嗓音、親切招呼及輕便服裝，腳上穿著運動鞋，這是民進黨籍台南市長參選人陳亭妃給人的外在形象，毫不譁眾取寵，她以樸實裝扮走過從政28年，挑戰府城400年來首任女市長。

對台南人來說，大家都知道陳亭妃是誰，在眾人眼中，她總是以輕便簡潔服裝亮相，最常見搭配是一件白色T恤配上黑色長褲，簡單俐落；深入地方、走訪基層時，再搭配競選背心；若上節目或出席較正式場合，就加上一件西裝外套。

運動鞋算是陳亭妃的標配，不論正式或休閒場合，她大多穿著運動鞋走動、趕行程，符合她行動派個性。對她而言，穿著不需要太多繁複講究，舒適、方便、隨時出發最重要，從市場拜票、街頭掃街到各地行程，輕裝上陣，走進人群互動。

陳亭妃學歷也不像民進黨籍其他台南市長光鮮亮麗，她大學畢業後一度投入新聞圈，當個媒體人，但不久後闖蕩政壇，23歲就當選台南市議員，開啟政治生涯，以苦幹、實幹身影打響名號，直接走進市民日常，扎根地方。

騎鐵馬是陳亭妃從政歷程縮影，她多次以鐵馬走上街頭，踩遍台南37個行政區，甚至從屏東一路北上騎到台北，以雙腳踩踏台南每一段路，用最直接方式走進人民生活，樸實形象深深烙印在市民心裡。

陳亭妃是有野心的。她參選立委之初，先是擊敗當時民進黨現任立委唐碧娥，贏得黨內初選，再以些微票數之差取得立委席次，一路連任至今，更輔佐胞妹陳怡珍踏上政治路途、成為台南市議員，擴大影響力。

不過，陳亭妃在政治這條路上，並非連戰皆捷，她於2018年黨內台南市長初選就吃了敗仗，敗給現任黃偉哲，這一拖就是8年，但她沒有氣餒，捲土重來投入此次市長黨內初選，打敗另名參選同志、同是立委的林俊憲，展現她長年耕耘地方的人脈。

陳亭妃的政治路途，有上坡，也有下坡，雖非平順，但總算走到挑戰台灣六都市長大門前，距離府城400年首任女市長只差一步。市民說：「陳亭妃若順利當選，她應該是了解地方的平民市長」。