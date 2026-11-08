吳昇翰鶯歌樹林後援會成立 提設大型醫院、AI產業進駐大柑園

民進黨新北市議員候選人吳昇翰今接連舉辦鶯歌、樹林後援會成立大會，兩場共約2000人到場支持。他針對地方發展提出多項政見，包括爭取鶯歌設置大型醫院、鳳鳴興建多功能公有市場，以及引進國際AI科技大廠進駐樹林大柑園，並要求新北大巨蛋及捷運建設應有完善交通配套。吳昇翰強調，若能與民進黨新北市長候選人蘇巧慧分別進入議會、市府，將共同爭取地方建設資源。

吳昇翰上午出席鶯歌後援會成立大會，從父親、立委吳琪銘手中接過戰旗。他表示，自己是「土樹三鶯的兒子、三峽女婿」，過去10年深入地方參與會勘及協調，對地方需求相當熟悉，有信心進入議會後立即投入服務。

針對鶯歌發展，吳昇翰指出，鳳鳴地區人口快速成長，但居民日常採買不便，主張利用公有土地興建複合式多功能市場；另因鶯歌居民就醫常需跨區前往三峽恩主公醫院或部立桃園醫院，將爭取設立大型醫院，完善在地醫療照護。

交通方面，吳昇翰表示，三鶯線通車後，高架路段噪音影響周邊居民，應利用既有預留鋼架加裝隔音罩，並補足捷運站周邊YouBike及接駁設施；鳳鳴平交道壅塞問題，則將配合桃園鐵路地下化工程，與吳琪銘共同監督改善。

下午樹林後援會成立大會，吳昇翰將焦點放在產業與交通建設。他指出，台北有輝達進駐，新北也應積極布局AI產業，建議利用樹林大柑園廣大腹地，比照新莊塭仔圳重劃模式推動開發，爭取國際AI科技大廠進駐，創造在地就業機會，讓年輕人不必跨區工作。

對於新北大巨蛋及捷運萬大樹林線相關建設，吳昇翰表示支持，但強調「繁榮帶進來，塞車絕對不能留給樹林」，未來將監督周邊停車空間、接駁動線及YouBike站點規畫。他也主張短期拓寬樹林地下道車道，長期推動鐵路地下化，改善地方交通瓶頸。

社福政策方面，吳昇翰提出利用學校閒置教室設置公托、公幼，延長國小及托育課後照顧時間，減輕雙薪家庭負擔；並與蘇巧慧共同主張將新北敬老卡每月600點提高至1000點，擴大使用範圍、取消每月歸零限制，以及補助長者假牙最高5萬元、推動一學區一日照中心。

立委吳琪銘表示，過去任內爭取三鶯大橋改建、翡翠水引進，以及與蘇巧慧、吳秉叡共同向中央爭取555億元捷運萬大中和樹林線建設經費。他認為，蘇巧慧熟悉樹林、鶯歌地方需求，吳昇翰也已在基層服務10年，未來有能力延續地方建設。

吳昇翰強調，鶯歌需要更完善的醫療與生活機能，樹林則應把握產業轉型契機，未來將持續推動交通、產業及社福政策，爭取地方發展資源。

吳昇翰鶯歌、樹林後援會今成立，兩場共約2千人到場支持。圖／吳昇翰提供