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作家廖玉蕙昨指垃圾車播支持蔣萬安今改口 李明賢轟：造謠真是惡劣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，現場支持者熱情，光是大進場就走了將近10分鐘。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，現場支持者熱情，光是大進場就走了將近10分鐘。記者林麗玉／攝影

作家廖玉蕙昨發文控垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」公器私用，台北市長蔣萬安今駁謠言，環保局已第一時間闢謠。廖玉蕙今再度貼文稱使用垃圾車宣導政策，「難道這敏感時刻市長不知避嫌」？國民黨議員李明賢今舉賴清德、陳其邁為例，痛批「天呀，這真是標準的『造謠造到外太空去了』，真是惡劣！」

作家廖玉蕙昨於臉書發文稱，昨天在大稻埕逛一下，竟看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」的呼籲聲，質疑公器私用，北市環保局昨天澄清僅是宣導「公費疫苗開打」的防疫資訊；廖玉蕙今則質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。

李明賢今天在臉書表示，某作家在社群貼出台北市公器私用垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安！」「天呀，這真是標準是造謠造到外太空去了」。李說，他追垃圾車拜票快兩個月，從兵役局長李治安兵役政令宣導，到市長蔣萬安推廣疫苗接種（完全錄影檔在留言置頂），真的聽了無數遍，到底有哪一句是「市長選舉請支持蔣萬安？」

李明賢說，更誇張的，該作家貼文被抓包翻車之後，居然不道歉，還質疑「難道在敏感時刻，市長不知避嫌？」天呀，為了選舉可以如此扭曲硬拗到底？

「也認同這種抹黑造謠手法嗎？」李明賢也問沈伯洋，還是就如同某位政論名作所說「帥就讓沈伯洋去帥，髒活累活我們來！」這位作家也是扮演髒活累活的角色？包括賴清德擔任台南市長期間，還是陳其邁擔任高雄市長，也都有透過垃圾車政令宣導，這樣也是公器私用嗎？沈伯洋也該說明一下吧！

李明賢痛批，特定人士或作家可以有自己的立場，翻開過去記錄也是支持大罷免、這次當然也可以支持洋流，但任何評論或指控必須有所本，明明就是單純的政策宣導、鼓勵打疫苗，硬要造謠污衊市府公器私用，這對萬安市長極不公平，打擊基層公務人員士氣。

國民黨台北市議員李明賢質詢。聯合報系資料照
國民黨台北市議員李明賢質詢。聯合報系資料照

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