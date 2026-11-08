廖玉蕙質疑垃圾車播支持蔣萬安 王鴻薇：洋流按耐不住製造幻想文

台北市長選戰打得正酣，作家廖玉蕙昨在臉書發文指，在大稻埕聽到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」質疑公器私用。國民黨立委王鴻薇說，民進黨與洋流越來越按耐不住，為了鼓動自己支持者，製造衝突話題，幻聽文、幻想文紛紛在投票前出來，台北市垃圾車從來沒有放任何市長選舉請支持蔣萬安的聲音。

王鴻薇指出，選戰倒數幾周，隨著民進黨與洋流越來越按耐不住，為了鼓動自己支持者，製造衝突話題，幻聽文、幻想文紛紛在投票前出來，或是用猜的造謠，塑造不存在的事實，引起社會對立，好像回到大罷免時代，到處有澄清不完的謠言。昨天廖玉蕙宣稱在大稻埕看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安！」的呼籲聲，但事實是，台北市垃圾車從來沒有放出任何市長選舉請支持蔣萬安的聲音，台北市環保局長徐世勲也在廖玉蕙底下留言回應，絕無此事。

王鴻薇表示，廖玉蕙發文到現在，不但市府局處首長也澄清闢謠，很多市民朋友也沒有聽到這樣的狀況，廖玉蕙也不道歉，讓自己貼文繼續誤導市民，今天還特地發文說垃圾車有市長聲音就是「行政不中立」。身為作家，廖玉蕙要做任何創作都尊重，但如果是如此顯而易見的幻想式創作，為了自己的政治立場，指鹿為馬傷害到基層辛苦的清潔隊，令人相當遺憾。