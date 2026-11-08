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曹興誠稱蔣萬安是邪靈 藍委反嗆：沈伯洋當選等於曹掌控台北市

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯認為，其實大家都只是活生生的人，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯認為，其實大家都只是活生生的人，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼。聯合報系資料照

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠日前才說，這次選舉是「菩薩和邪靈的對決」，今天又指「台北市長蔣萬安依附中共這個邪靈政權，所以是邪靈的一分子」。國民黨立委羅智強、徐巧芯今天都表示，投給民進黨台北市長候選人沈伯洋，就是投給曹興誠；若沈伯洋勝選，就等於曹興誠掌控台北市。

曹興誠今天在臉書表示，11月6日在電視上，台北市議員秦慧珠追問沈伯洋「蔣萬安是不是邪靈」，沈伯洋幽默回，蔣萬安也許不是邪靈，但卻持續抹黑別人，所以應該不是菩薩。他質疑，「菩薩和邪靈如何對比？很簡單，前者慈悲助人，後者蠻橫害人」，蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以是邪靈的一分子。

羅智強表示，投給沈伯洋，就是投曹興誠，兩人一個演天使、一個扮魔鬼，合作無間。徐巧芯也認為，曹興誠說蔣萬安是邪靈、沈伯洋是菩薩，大罷免期間也曾罵她是「妖女」。但其實大家都只是活生生的人，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼。徐巧芯指出，當初她曾說，大罷免如果成功，就是曹興誠這類人的勝利；這次她說，沈伯洋若勝選，就是曹興誠掌控台北市。這不是猜測，是很平實的描述這兩人的政治依存過程。

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