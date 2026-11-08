賴清德反對南高蓋萬里長城 柯志恩：這是團結十講的後續嗎？

賴清德總統昨幫民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台，表態反對立法院長韓國瑜所提在高雄台南之間蓋「萬里長城」的論述。國民黨市長候選人柯志恩表示，韓國瑜的本意在強調高雄可以自給自足，賴總統應該有一些「偏聽」，這番話難道是「團結十講」的後續嗎？

立法院長韓國瑜日前到高雄前鎮參加柯志恩廟口開講，提及台南與高雄之間若存在「萬里長城」之說。引發外界討論。賴清德總統昨批評，韓國瑜所提出的蓋長城會阻擋兩個城市之間的交流發展。

針對賴清德批評，柯志恩今早在國民市場拜票時受訪表示，賴總統的人應該有一些的偏聽，他為什麼會認為韓國瑜會想在高雄跟台南中間蓋個萬里長城？韓國瑜的本意是要稱讚高雄是一個自給自足的城市，即使有長城阻礙外面溝通，高雄都有辦法發展得很好。

柯志恩質疑，蓋長城這樣的話，賴總統是聽到誰講的，是不是他的團結十講還有後續，她也請賴總統把韓國瑜的原話聽清楚，若是旁邊的人傳話不清楚，可以自己看一下原文，話不能亂講、也不能亂解釋。萬里長城是說，「我們高雄自給自足，是一個非常偉大的一個城市，把話聽清楚才是重點」。

此外，針對今早賴瑞隆在左營哈囉市場，又提及賽馬場變台積電，摩天輪變演唱會經濟等事。柯志恩表示，賴瑞隆真的是非常固著，講來講去還是那一些話，智慧應該要多一點，她也覺得台積電及演唱會經濟都非常好，所謂摩天輪是要帶動觀光、愛情產業鏈，應該要清楚背後緣由，不要再用韓國瑜來酸，韓已經離開高雄市政府好幾年，為何大家對於他的陰影還是念念不忘。