快訊

11/9三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

明台股「開盤拉高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔣掃街遭疑施壓「又一村」沈伯洋：聽不懂蔣的回應

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安日前在遼寧夜市掃街拜票，藍營支持者包圍曾公開支持「洋流」的水餃店「又一村」，遭質疑大批人馬在店外高喊口號是在向政治立場不同的店家施壓。蔣萬安說，若支持者是要出征、去謾罵，「那為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」民進黨台北市長候選人沈伯洋對此表示，聽不懂蔣的回應是什麼意思。

沈伯洋表示，每次在掃街的前置作業，會先知道對方願不願意讓我們打招呼，或者願不願意讓我們進去。如果不願意就會快步走過，有時還是會點頭示意一下。沈伯洋補充說明，也遇過他本來說不要，就點頭示意以後店家又把手伸出來，那這也是有可能。沈伯洋表示，都是盡量要避免，打擾到別人做生意；人跟人之間的尊重非常重要。

對於蔣市長說：「為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」沈伯洋表示真的聽不懂，「到底是什麼意思？還是這稿子誰寫的？怎麼會這個樣子？」並表示，「對手」不就是我跟他（蔣萬安），最主要現在就是我們兩位。

沈伯洋再次強調表示，各式各樣的支持者也都有。我們也會一直告訴我們的支持者，現在是一個包容的社會，民主國家大家意見不同也很正常；大家都要去避免各式各樣的衝突。

沈伯洋就當天發生的事表示，並不是支持者的行為，是由立委帶頭，已經是完全不一樣的意義。是由你競選團隊的人在主導這件事，跟一般發生支持者的行為，我們希望支持者不要有這樣的行為，大家一起呼籲，這個感覺是不太一樣的。

沈伯洋中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左一）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左一）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」受訪時表示，聽不懂蔣萬安：「為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」真的聽不懂；到底是什麼意思？還是這稿子誰寫的？怎麼會這個樣子。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」受訪時表示，聽不懂蔣萬安：「為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」真的聽不懂；到底是什麼意思？還是這稿子誰寫的？怎麼會這個樣子。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 藍營 蔣萬安 水餃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

挺洋流店家遭包圍？蔣萬安：不會出征不同立場的人

挺「洋流」店家不滿藍營造勢 沈伯洋：若讓店家感到恐懼絕不正常

蔣萬安掃街遭控霸凌店家 羅智強批沈伯洋：演不了暖男就販賣恐懼

賴士葆駁蔣萬安帶頭出征水餃店 批沈伯洋造謠生事心術不正

相關新聞

作家廖玉蕙昨指垃圾車播支持蔣萬安今改口 李明賢轟：造謠真是惡劣

作家廖玉蕙昨發文控垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」公器私用，台北市長蔣萬安今駁謠言，環保局已第一時間闢謠。廖玉蕙今再度貼文稱使用垃圾車宣導政策，「難道這敏感時刻市長不知避嫌」？國民黨議員李明賢今舉賴清德、陳其邁為例，痛批「天呀，這真是標準的『造謠造到外太空去了』，真是惡劣！」

賴清德反對南高蓋萬里長城 柯志恩：這是團結十講的後續嗎？

賴清德總統昨幫民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台，表態反對立法院長韓國瑜所提在高雄台南之間蓋「萬里長城」的論述。國民黨市長候選人柯志恩表示，韓國瑜的本意在強調高雄可以自給自足，賴總統應該有一些「偏聽」，這番話難道是「團結十講」的後續嗎？

韓國瑜雲林為小舅子站台 一度哽咽吐真情：唯有感情最寶貴

國民黨雲林縣議員李明哲今天成立競總，李的姊夫韓國瑜專程站台，縣長張麗善及立委張嘉郡也到場，聲勢浩大，韓國瑜提及李家秉持已故的老議員岳父李日貴一貫用感情服務的精神時，不禁紅了眼眶哽咽，強調世界在變，政治環境也在變，人與人之間，還有一個最真誠、最寶貴，就是感情。隨後把裝滿政見的扁擔放到李明哲肩上，要李挑起重責繼續往前走。

陳健治和沈伯洋見面後 盧秀燕當晚即登門…陳學聖這樣形容

民進黨台北市長候選人沈伯洋5日拜會請益前國民黨議長陳健治，營造「破圈」氣勢。據了解，陳健治原早已在台中市工策會總幹事陳學聖的安排下要到蔣萬安的總部加油。此事一出，擔任蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕5日當晚即和陳學聖親往拜會陳健治，並排定隔天由蔣萬安登門親自邀請陳健治的總部之行，蔣陳二人並順利碰面。

李乾龍稱「洋流」正退潮 沈伯洋讚薑是老的辣：感謝幫忙提醒支持者

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前出席黨部活動談到「洋流」效應，坦言確實破圈，但正逐漸退潮，國民黨危機已過。民進黨台北市長候選人沈伯洋也認同，直言李「薑是老的辣」，洋流發生確實比他預料早好幾個禮拜，所以也不斷提醒支持者要戒慎恐懼。

吳昇翰鶯歌樹林後援會成立 提設大型醫院、AI產業進駐大柑園

民進黨新北市議員候選人吳昇翰今接連舉辦鶯歌、樹林後援會成立大會，兩場共約2000人到場支持。他針對地方發展提出多項政見，包括爭取鶯歌設置大型醫院、鳳鳴興建多功能公有市場，以及引進國際AI科技大廠進駐樹林大柑園，並要求新北大巨蛋及捷運建設應有完善交通配套。吳昇翰強調，若能與民進黨新北市長候選人蘇巧慧分別進入議會、市府，將共同爭取地方建設資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。