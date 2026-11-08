影／蔣掃街遭疑施壓「又一村」沈伯洋：聽不懂蔣的回應

台北市長蔣萬安日前在遼寧夜市掃街拜票，藍營支持者包圍曾公開支持「洋流」的水餃店「又一村」，遭質疑大批人馬在店外高喊口號是在向政治立場不同的店家施壓。蔣萬安說，若支持者是要出征、去謾罵，「那為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」民進黨台北市長候選人沈伯洋對此表示，聽不懂蔣的回應是什麼意思。

沈伯洋表示，每次在掃街的前置作業，會先知道對方願不願意讓我們打招呼，或者願不願意讓我們進去。如果不願意就會快步走過，有時還是會點頭示意一下。沈伯洋補充說明，也遇過他本來說不要，就點頭示意以後店家又把手伸出來，那這也是有可能。沈伯洋表示，都是盡量要避免，打擾到別人做生意；人跟人之間的尊重非常重要。

對於蔣市長說：「為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」沈伯洋表示真的聽不懂，「到底是什麼意思？還是這稿子誰寫的？怎麼會這個樣子？」並表示，「對手」不就是我跟他（蔣萬安），最主要現在就是我們兩位。

沈伯洋再次強調表示，各式各樣的支持者也都有。我們也會一直告訴我們的支持者，現在是一個包容的社會，民主國家大家意見不同也很正常；大家都要去避免各式各樣的衝突。

沈伯洋就當天發生的事表示，並不是支持者的行為，是由立委帶頭，已經是完全不一樣的意義。是由你競選團隊的人在主導這件事，跟一般發生支持者的行為，我們希望支持者不要有這樣的行為，大家一起呼籲，這個感覺是不太一樣的。

沈伯洋中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左一）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」，學界一同與沈伯洋一同就其政見進去「HEART政見論壇」，與出席學界合影。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）中午前往萬華格萊天漾大飯店，出席「學界後援會成立大會」，和出席學界握手致意。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋，出席由台灣大學歷史學系名譽教授周婉窈 等教授發起的「學界後援會成立大會」受訪時表示，聽不懂蔣萬安：「為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？」真的聽不懂；到底是什麼意思？還是這稿子誰寫的？怎麼會這個樣子。記者黃義書／攝影